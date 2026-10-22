Андрей Шевченко: Когда развиваются рыбаки — развиваемся и мы, и наоборот

Последствия непростых пути отражаются не только на рыболовных предприятиях, но и на смежных отраслях. «Для Дальнего Востока рыбопромышленный комплекс — это одна из социально-экономических основ», — отметил генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Нынешняя путина выдалась непростой для Дальнего Востока. При этом последствия спада на промысле выходят за рамки только рыбодобывающего бизнеса. «Для машиностроительной отрасли эта ситуация напрямую обернется сокращением объемов заказов и резким падением инвестиционной активности. Когда развиваются рыбаки — развиваемся и мы, и наоборот», — рассказал в интервью журналу Fishnews генеральный директор инжиниринговой компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Для Дальнего Востока рыбопромышленный комплекс — это одна из социально-экономических основ, напомнил он. «На нем базируется большой пласт экономики: от снабжения, логистики и торговли до машиностроения и судостроения. В эту цепочку вовлечены тысячи людей, и речь идет о рабочих местах, налогах и стабильности целых прибрежных городов. Поэтому государству важно очень взвешенно подходить к принятию мер реагирования на ситуацию и оценивать весь масштаб последствий», — обратил внимание руководитель ДРТЦ.

В интервью Fishnews Артем Шевченко также поделился, каким он видит использование ИИ в разработке и проектировании оборудования для рыбопереработки, и как помогают массовые выезды инженеров и механиков непосредственно на путины.

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