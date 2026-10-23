Грузинских поставщиков рыбы в Россию может прибавиться

Россельхознадзор готов проинспектировать шесть грузинских предприятий по производству рыбы и морепродуктов — потенциальных экспортеров в РФ, заявили в ветеринарном ведомстве.

В Тбилиси прошел региональный семинар Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) по укреплению систем регулирования ветеринарной продукции. На полях этого мероприятия состоялась встреча представителей Россельхознадзора и Национального агентства продовольствия Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Российская сторона сообщила о готовности провести инспекции шести грузинских производителей рыбы и морепродуктов, заинтересованных в поставках своей продукции в РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

«По результатам оперативного проведения проверок и отсутствия нарушений рыбопродукты указанных компаний смогут ввозиться на российский рынок», — отметили в Россельхознадзоре.

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