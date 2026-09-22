Рыба Омана стремится на российский рынок

Руководитель Россельхознадзора Константин Савенков и посол Омана Хамуд Бен Салим Аль Тувайх рассмотрели вопросы регистрации рыбопромышленных компаний султаната, заинтересованных в экспорте своей продукции в РФ.

Встреча прошла в Москве, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Константин Савенков отметил, что служба приветствует поставки товаров с уже открытых и аттестованных предприятий, они могут в любой момент возобновить свои отгрузки.

Замглавы Россельхознадзора подробно разъяснил алгоритм действий при принятии решений о допуске продукции на рынок РФ. Он также обратил внимание на необходимость системных поставок для оценки выполнения требований ЕАЭС.

Хамуд Бен Салим Аль Тувайх выразил интерес в импорте ветеринарных вакцин и попросил рассмотреть сотрудничество в этой сфере. Россельхознадзор в свою очередь будет ожидать соответствующее обращение с указанием перечня необходимых препаратов. Служба готова обеспечить сопровождение с рекомендациями по применению и контролю эффективности действия вакцин.

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