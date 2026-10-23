Инвестор из Мурманска продолжает выигрывать арбитражи

Решение арбитража в пользу инвестора в тяжбе с Росрыболовством устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Отраслевой регулятор хотел взыскать неустойку в 246 млн рублей за невыполнение обязательств по выпуску продукции на заводе, построенном под инвестквоты.

Fishnews продолжает отслеживать череду судебных разбирательств федерального агентства с участниками первой волны программы инвестквот, вложившими средства в береговые предприятия. Напомним, в 2023 г . — начале 2024 г . Росрыболовство направило в арбитраж 12 похожих исков к 10 компаниям-инвесторам — в общей сложности более чем на 6,8 млрд рублей.

Против мурманской компании «Русская треска», в частности, направили два иска — о взыскании штрафов в 246 млн рублей и 967 млн рублей. О перипетиях второго процесса Fishnews писали в августе.

Что касается тяжбы по 246-миллионому штрафу, то «Русская треска» сначала проиграла суды первой и второй инстанций. Однако кассация отменила эти судебные акты и направила дело на пересмотр вновь в Арбитражный суд Москвы. Он на этот раз согласился с позицией ответчика. Эти решения поддержали апелляционный и сейчас кассационный суд.

«Судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, оценены доводы и возражения участвующих в деле лиц и имеющиеся в деле доказательства, выводы судов соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам», — сказано в постановлении кассационной инстанции.

Между тем в ноябре 2025 г . арбитраж принял к производству еще один иск федерального агентства к «Русской треске» на 249 млн рублей по поводу выполнения обязательства одним из заводов уже в 2022 г . Суд первой инстанции отказал Росрыболовству, апелляционная инстанция материалы пока не рассмотрела.

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