Инвестор из Мурманска продолжает выигрывать арбитражи
Решение арбитража в пользу инвестора в тяжбе с Росрыболовством устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Отраслевой регулятор хотел взыскать неустойку в 246 млн рублей за невыполнение обязательств по выпуску продукции на заводе, построенном под инвестквоты.
Fishnews продолжает отслеживать череду судебных разбирательств федерального агентства с участниками первой волны программы инвестквот, вложившими средства в береговые предприятия. Напомним, в
Против мурманской компании «Русская треска», в частности, направили два иска — о взыскании штрафов в 246 млн рублей и 967 млн рублей. О перипетиях второго процесса Fishnews писали в августе.
Что касается тяжбы по 246-миллионому штрафу, то «Русская треска» сначала проиграла суды первой и второй инстанций. Однако кассация отменила эти судебные акты и направила дело на пересмотр вновь в Арбитражный суд Москвы. Он на этот раз согласился с позицией ответчика. Эти решения поддержали апелляционный и сейчас кассационный суд.
«Судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, оценены доводы и возражения участвующих в деле лиц и имеющиеся в деле доказательства, выводы судов соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам», — сказано в постановлении кассационной инстанции.
Между тем в ноябре
Читайте также: Арбитраж: необязательно ловить себе в убыток под угрозой изъятия квоты
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews