Рыбоводы Сахалина попробовали доставлять икру дроном

На Сахалине использовали беспилотник для перевозки икры с места сбора до рыбоводного завода. БПЛА выполнил полет в автоматическом режиме, преодолел около 17 км за 17 минут и доставил ценный груз из верховьев реки на завод.

Рейс организовали рыбоводное предприятие «Нерест» и авиакомпания «Аврора БАС». Для перевозки использовали беспилотник «Бражник», созданный конструктором Эдуардом Абрамовым, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Одной из главных технических задач стал перелет через горный рельеф, где сопки мешали прямой радиосвязи с беспилотником. Поэтому для доставки подготовили программное обеспечение, которое позволило аппарату самостоятельно выполнить полет по заранее заданному маршруту: долететь до места сбора икры, принять груз и вернуться на завод.

Раньше икру перевозили на квадроциклах по бездорожью, а затем перегружали в автомобиль. Наземный маршрут составляет около 35 км и занимает больше часа, обратили внимание в пресс-службе. При этом икру необходимо доставить на завод максимально бережно, чтобы не повредить ее и сохранить для дальнейшего воспроизводства рыбы.

В следующем году партнеры планируют задействовать на маршруте около десяти небольших беспилотников. По расчетам «Нереста», каждый аппарат сможет перевозить по два-три килограмма икры. В перспективе технологию можно внедрить и на других рыбоводных предприятиях Дальнего Востока, где сбор икры проходит в труднодоступных местах, считают власти региона.

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