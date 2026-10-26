Представители рыбопереработки: Информационная открытость важна для развития

Открытая информационная политика производителей рыбной продукции конвертируется в расширение возможностей на рынке, считают участники проекта «Сильная переработка — гордость отрасли».

Какие очевидные и неочевидные плюсы есть у информационной открытости, в интервью для журнала Fishnews поделились руководители компаний — производителей рыбопродукции и Рыбного союза.

Рыбопереработка находится на острие коммуникаций непосредственно с торговлей и с покупателем, обратил внимание генеральный директор компании «Русское море» Станислав Остапченко.

«То, каким продукт дойдет до полки, — наша ответственность, задача и наше творчество. И мы глубоко погружены во все связанные с этим вопросы: регулирование, логистика и многое, многое другое. Наш голос — как произвести, как продать — должен звучать. Важно доносить свой опыт, свою позицию», — считает он.

Информационная открытость помогает в развитии потребления, полагают опрошенные эксперты. Такая прозрачность — это фундамент, без которого невозможно выстроить доверие на современном продовольственном рынке, убежден председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Покупатель хочет точно знать происхождение рыбы, способ ее заморозки и видеть реальный состав продукта на этикетке. Когда переработчики открыто делятся технологиями производства, честно маркируют продукцию и развенчивают старые мифы об «избыточной глазури» или «сложности приготовления», барьеры потребления рушатся. Открытость напрямую конвертируется в рост потребления», — отметил руководитель отраслевого объединения.

При этом рост потребления откроет новые возможности перед отраслью. Задача рыбопереработки — не выиграть в моменте какую-то кампанию, а увеличить потребление рыбы и морепродуктов в целом, поделилась мнением генеральный директор компании «Дальпромрыба» Инна Санникова.

«Если потребление вырастет, то вырастет рынок в целом, и все будут в выигрыше. Рост потребления станет залогом успеха для всех», — заявила она.

Показывать российские предприятия — очень важно, высказался председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич. «(…) Большинство из них модернизированы, компании очень жестко относятся к качеству продукта. Поэтому будем вместе продвигать и продукт, и честного, порядочного производителя», — отметил он.

Информационная открытость имеет значение не только для взаимодействия с потребителем. Это важно и для B2B-сегмента, взаимодействия между поставщиками и закупщиками ритейла, для взвешенного диалога с государством, считает Александр Панин. Наконец, открытость позволяет консолидировать усилия рынка.

«Информационная прозрачность превращает разрозненных игроков рынка в единую, сильную индустрию», — высказался руководитель Рыбного союза.

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