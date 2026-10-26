В ЕАЭС готовятся гармонизировать требования к органической продукции

В Евразийском экономическом союзе ведется работа по формированию общего рынка «органики». Планируется принятие Соглашения о порядке признания в рамках ЕАЭС продукции органической.

В 2021 г . распоряжением Евразийского межправительственного совета была утверждена дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. Для реализации этого плана разработали проект соглашения о порядке признания в рамках ЕАЭС продукции органической. После принятия документ будет иметь статус международного договора.

Сейчас в союзе ведется работа по принятию этого договора: идет согласование между руководящими органами ЕАЭС. Оно предполагает выполнение внутригосударственных процедур стран — членов союза для дальнейшего подписания. Очередной документ из этой серии опубликован на правовом портале ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект соглашения предусматривает, что продукция будет признаваться органической при соответствии перечню стандартов ЕАЭС. В список войдут международные, региональные и — временно — национальные стандарты.

Соответствие требованиям перечня будет подтверждаться через добровольную сертификацию аккредитованными органами. Органическую продукцию будут маркировать специальным знаком.

Напомним, что на статус «органической» может претендовать продукция хозяйств аквакультуры.

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