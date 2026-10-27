10 лет под единым флагом: российские компании представят свои возможности в Циндао

Международная рыбопромышленная выставка China Fisheries and Seafood Expo в Циндао начнет работу 28 октября. Вот уже десять лет российские предприятия участвуют в этом масштабном мероприятии в формате национального павильона.

В нынешнем году в российском павильоне будет представлено более 60 компаний. «Это не только добывающие предприятия из разных регионов нашей страны — это и переработчики, выпускающие продукцию B2С, и крупные трейдинговые компании, логистические операторы, сектор решений для аквакультуры, судостроения и судоремонта», — рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора «Экспосолюшенс Групп» Иван Фетисов.

Он отметил, что площадку выставки в Циндао российские участники задействовали в том числе для формирования новых возможностей на зарубежных рынках. «Это и программа Ассоциации добытчиков минтая по созданию спроса на российскую икру минтая в Китае — глобальная работа с продуктом, технологами, разными каналами реализации. Это и развитие рынка для российского краба — в нынешнем году компании приготовили вновь яркие дегустационные программы», — прокомментировал собеседник Fishnews. — Такое комплексное представление достигнутых результатов обновления российского рыбохозяйственного комплекса позволяет зарубежным партнерам не просто знакомиться с ассортиментом отечественной рыбной продукции, но и учитывать современные возможности нашей отрасли в собственных долгосрочных планах и стратегиях развития».

Выставка продлится до 30 октября. Эти дни станут для России и Китая временем укрепления не только бизнес-диалога, но и культурных связей: в Циндао отправился легендарный парусник Росрыболовства «Паллада».

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