Аквафермерам Новороссийска приготовили господдержку

В Новороссийске проходит отбор претендентов на субсидирование части затрат для разведения и выращивания гидробионтов. Заявки принимают до 5 ноября.

Отбор проводит администрация Новороссийска, сообщает корреспондент Fishnews. Поддержку сельскохозяйственным производителям готовы предоставить на возмещение части затрат на разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков) в искусственно созданных условиях или естественной среде обитания.

Претендовать на субсидии могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. В общей сложности предусмотрено более 500 тыс. рублей.

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