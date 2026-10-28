У Енисейского теруправления — новый глава
Руководителем Енисейского теруправления Росрыболовства стал Сергей Викторович Киселев. Он назначен на должность приказом Минсельхоза с 27 октября.
Замруководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник представил нового главу теруправления коллективам Енисейского ТУ, Красноярского филиала ВНИРО и Енисейского филиала Главрыбвода.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, Сергей Киселев родился в селе Вылково Тюменцевского района Алтайского края. Окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством».
Его профессиональный путь включает работу в Управлении по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Алтайского края, а также 15 лет службы в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. С
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