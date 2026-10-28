Вятской рыбе не стало легче

Специалисты Пермского филиала ВНИРО завершили цикл наблюдений на реке Вятке и ее пойменных озерах в Кировской области. Гидрологическая ситуация в течение года отличалась аномалиями, сказавшимися на водных обитателях.

Для сбора ихтиологического материала применяли ставные и плавные сети, а также мальковую волокушу. «Анализ уловов показал интересную картину: в научно-исследовательских выборках чаще всего встречались окунь, плотва и чехонь, в промысловых — лещ и жерех, а среди добычи рыбаков-любителей — судак, щука, окунь, лещ и густера», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Впервые за долгое время паводок на Вятке оказался необычно высоким — уровень воды поднимался на 1,2–3,3 м выше среднемноголетних значений. Однако подъем был кратковременным: уже с середины мая вода начала убывать. Из-за этого условия для воспроизводства рыб, как и в прошлые годы, остались неблагоприятными, отметили в институте.

Летом обильные осадки поддерживали повышенный уровень воды: с конца июня по июль он держался на отметке 1,2–3,5 м выше нормы, а в августе–октябре — на 0,2–0,7 м выше средних многолетних показателей.

Осенние наблюдения проходили в преимущественно теплой, ясной и ветреной погоде. Температура воды у поверхности достигала 10,5–11,5°С. Несмотря на относительно комфортные температурные условия, активность рыб оказалась невысокой. Это отразилось на научно-исследовательских, промысловых и любительских уловах — все они в итоге оказались низкими.

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