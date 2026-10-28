Участки под садки в дельте Волги разыграют на торгах

В Астраханской области на электронный аукцион выставили семь речных участков для индустриальной аквакультуры. Заявки принимают до 19 ноября.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,2 га до 5,56 га расположены в Камызякском и Харабалинском районах, а также в Астрахани.

Стартовые цены лотов — от 150 рублей до 4,2 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 27 ноября на электронной площадке «РТС-тендер».

Акватории предоставляют на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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