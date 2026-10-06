Какие ставки сбора ожидаются по лососям

Минэкономразвития предложило коэффициент-дефлятор для расчета сборов за пользование водными биоресурсами на 2027 г. Индексация предполагается в том числе по тихоокеанским лососям.

Коэффициент-дефлятор для расчета ставок сбора за пользования водными биоресурсами на следующий год предложен в 1,251.

Fishnews рассчитал, что с учетом такого показателя ставка по горбуше вырастет до 9882,9 рубля за тонну. По кете — до 15762,6 рубля. Ожидаемое увеличение по кижучу и чавыче — до 18890,1 рубля за тонну.

Ставка по нерке с учетом предложенного коэффициента составит 37530 рублей, по симе – 7506 рублей.

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