Рыбокомбинат на Южных Курилах включился в линейные грузоперевозки

Южно-Курильский рыбокомбинат выставил на регулярную грузовую линию Владивосток — Курилы контейнеровоз-рефрижератор «Сага». Это, с одной стороны, диверсификация, а с другой — возможность четче планировать вывоз своей рыбопродукции, отметил руководитель компании Константин Коробков.

Многоцелевое судно — контейнеровоз-рефрижератор ЮКРК «Сага» — приступило к перевозкам грузов на Шикотан, Кунашир и Итуруп — об этом в октябре сообщил отраслевой канал «Ни рыба ни мясо».

На Южные Курилы теплоход может доставлять контейнерные грузы для обеспечения островов, а на обратном пути используется в том числе для вывоза рыбной продукции с Кунашира, рассказал Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Участие в линейных грузоперевозках, отметил он, с одной стороны, это диверсификация бизнеса, а с другой — возможность снизить зависимость от сторонних операторов и четче планировать свою работу. Ледовый класс позволяет «Саге» обеспечивать перевозки зимой, отметил собеседник Fishnews.

Напомним, что Южно-Курильский рыбокомбинат занимается на Кунашире промыслом, переработкой водных биоресурсов и аквакультурой.

Читайте также: Субсидии на перевозку рыбы предлагают «донастроить»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews