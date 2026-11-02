В Совете Федерации предложили продлить поддержку для краболовов Дальнего Востока

Сенатор от Приморского края Александр Ролик обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову по поводу дальнейшего предоставления субсидий под строительство промысловых судов на дальневосточных верфях.

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров выступал перед сенаторами на правительственном часе. Александр Ролик поднял вопрос с поддержкой строительства в ДФО промыслового флота.

Сейчас по постановлению правительства РФ от 29 июля 2020 года № 1138 срок предоставления субсидий ограничен 31 декабря 2026 г ., рассказали Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края. При этом реализация проектов по строительству промысловых судов сталкивается с объективными трудностями, обусловленными санкционным давлением, разрывом логистических цепочек поставки оборудования, сложным и длительным процессом его импортозамещения.

«Продление меры поддержки позволит завершить строительство судов высокой степени готовности, сохранит загрузку верфей, финансовую устойчивость рыбодобывающих компаний, снизит риски невыполнения ими взятых на себя инвестиционных обязательств. Это актуально как для Приморского края, так и для других регионов ДФО, где рыбная промышленность и судостроение играют важную роль в экономике», - считает Александр Ролик.

Напомним, что постановление правительства предусматривает субсидии для компаний - победителей аукционов по продаже крабовых квот. Компенсации затрат закрепили для тех, кто построит судно на Дальнем Востоке.

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