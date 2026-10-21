Олег Кожемяко отметил работу по строительству краболовов

Кандидат на должность вице-премьера — полпреда президента в ДФО Олег Кожемяко, выступая по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на заседании комитета Госдумы, отметил работу по постройке на верфях региона краболовного флота.

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики на расширенном заседании 20 октября рассмотрел вопрос о назначении Олега Кожемяко зампредом правительства — полномочным представителем президент в ДФО.

Кандидат в вице-премьеры — полпреды президента рассказал о положении дел в различных сферах дальневосточной экономики. В том числе остановился на судостроительной промышленности, сообщает корреспондент Fishnews.

«Конечно, для нас большое значение имеет судостроение», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Он отметил, что в регионе реализуются проекты по строительству флота для крабового промысла.

«Также наши верфи строят краболовы. И эта линейка налажена — по инвестиционным квотам», — сказал кандидат в вице-премьеры — полпреды президента.

Говоря о задачах, Олег Кожемяко выделил в том числе работу над правовой базой для единого преференциального режима по Дальнему Востоку и Арктике.

Депутаты задавали претенденту на пост в правительстве вопросы о транспортной доступности регионов ДФО, кадрах для здравоохранения, газификации, инфраструктуре для цифровизации.

Напомним, что 19 октября премьер Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму согласованные с президентом предложения по составу правительства.

В качестве вице-премьера — полпреда президента в ДФО предложен губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Вопрос о перестановках в кабмине Госдума рассмотрит на пленарном заседании 21 октября.

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