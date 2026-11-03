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Выделение средств на развитие ОСМ премьер-министр Михаил МИШУСТИН прокомментировал на встрече с вице-премьерами. Фото пресс-службы правительства

Правительство прокомментировало выделение средств на развитие ОСМ

Финансирование из федерального бюджета пойдет на обновление инфраструктуры и приобретение оборудования для повышения надежности отраслевых информационных систем, заявили в пресс-службе кабмина.

Напомним, что правительство распорядилось направить средства на развитие Отраслевой системы мониторинга водных биоресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов. Также предусмотрено финансирование в сфере аттестации объектов информатизации Росрыболовства. Всего речь идет о сумме более 189 млн рублей.

«Выделенные средства пойдут на обновление инфраструктуры и приобретение необходимого оборудования для повышения надежности работы отраслевых информационных систем. Такие системы позволяют вести мониторинг деятельности рыбопромысловых судов и состояния водных биологических ресурсов, обрабатывать информацию, необходимую для предприятий отрасли», - сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Рассчитываем, что это позволит обеспечить бесперебойную работу цифровых платформ, а также поможет повысить эффективность предприятий, которые занимаются рыбным промыслом», – отметил премьер Михаил Мишустин.

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