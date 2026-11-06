Аквакультура снова пошла в плюс

Росрыболовство отчиталось о положительной динамике в аквакультуре: за три квартала 2026 г. производство продукции выросло почти на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Наибольший прирост — на 32,2% — зафиксирован в секторе лососеводства.

По итогам января-сентября 2026 г. производство продукции товарной аквакультуры в стране достигло 314,2 тыс. тонн — на 42,4 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Драйвером роста выступили лососевые — производство форели и атлантического лосося увеличилось на 32,2% — до 130,5 тыс. тонн. Сейчас на этот сектор приходится более 40% отечественной аквакультурной продукции.

В ведомстве отметили важность лососеводства для внутреннего рынка. «Выращенная рыба дополняет продукцию промысла, а ее производство не связано напрямую с цикличными подходами диких тихоокеанских лососей. Так отрасль расширяет предложение красной рыбы и делает его более устойчивым», — отметили в пресс-службе.

Рост отмечается и по другим направлениям рыбоводства. Так, увеличились объемы производства ценных гидробионтов — на 19% — до 91,2 тыс. тонн и осетровых видов рыб — на 6% — до 6,7 тыс. тонн.

Напомним, в октябре правительство внесло изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Целевые показатели по аквакультуре на 2026 г. в базовом варианте сценария понижены с 432 тыс. тонн до 391 тыс. тонн, в консервативном — с 410,4 тыс. тонн до 388 тыс. тонн.

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