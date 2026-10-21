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Аудитор Счетной палаты Сергей МАМЕДОВ. Скриншот видео Госдумы

Несостоявшийся крабовый аукцион обеспокоил Счетную палату

В качестве важного источника средств для госпрограммы рыбохозяйственного комплекса предполагаются крабовые аукционы, но с учетом опыта 2026 г. существуют риски неисполнения бюджета, заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 20 октября рассмотрел финансирование на предстоящую трехлетку госпрограммы в сфере АПК. Сейчас в ГД продолжается работа над законопроектом о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг.

Обсуждалось в том числе обеспечение средствами государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», сообщает корреспондент Fishnews.

Расходы на госпрограмму на 2027 г. по сравнению с текущим годом, согласно проекту, сокращены на 14,7% и составят 18,7 млрд рублей.

При этом основными источниками финансирования и обеспечения программных мероприятий 2027-2028 гг. определены прогнозируемые поступления доходов бюджета от крабовых аукционов, обратил внимание на заседании аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. Это порядка 31 млрд рублей и 41 млрд рублей соответственно, сообщил представитель СП.

При этом торги по продаже долей квот вылова, намеченные на 15 октября, не состоялись. «В связи с этим мы отмечаем риски неисполнения бюджета как по доходам, так и по расходам», — заявил аудитор.

Напомним, что новая попытка продажи долей квот вылова крабов с инвестиционными обязательствами – по Дальневосточному и Северному бассейнам — запланирована на 11 ноября.

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