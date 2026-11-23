Поставки рыбы в Китай продолжают расти

По итогам 10 месяцев 2026 г. объемы экспорта рыбы и морепродуктов из России в Китай достигли 1,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились поставки минтая, трески, крабов и сельди, отметили в Рыбном союзе.

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-октябре 2026 г. составил 1,2 млн тонн — на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Общая стоимость поставок выросла на 49% — до 4 млрд долларов, подсчитали аналитики Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления КНР.

По сравнению с прошлым годом растут поставки минтая и трески. Экспорт мороженого обезглавленного минтая увеличился на 21% в натуральном выражении — до 579 тыс. тонн и на 74% в денежном, составив почти 1,1 млрд долларов. «Высокий уровень цен на мировом рынке на минтай ПБГ побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки», — сообщили Fishnews в Рыбном союзе.

Более скромными темпами рос экспорт мороженого филе минтая: 7 тыс. тонн в натуральном выражении (+5%) на сумму 20 млн долларов (+20%). Поставки сурими достигли 20 тыс. тонн на сумму 62 млн долларов (+3%).

Экспорт мороженой трески потрошеной без головы увеличился за тот же период на 19% в физическом выражении — до 81 тыс. тонн и на 61% в стоимостном — до 644 млн долларов.

Поставки пикши подросли на 7% по весу — до 23 тыс. тонн и на 41% по деньгам — до 152 млн долларов.

Положительная динамика сохраняется и в другой ключевой категории российского экспорта. Поставки живых крабов в Китай выросли до 37 тыс. тонн в натуральном выражении (+18%), а их стоимость превысила 1,1 млрд долларов (+29%). Экспорт мороженых крабов составил 6 тыс. тонн (+48%) на сумму 127 млн долларов (+78%).

Успешный промысел тихоокеанской сельди отразился и на экспортных показателях, обратили внимание в Рыбном союзе. Поставки мороженой неразделанной сельди увеличились на 36% в весе — до 243 тыс. тонн и на 48% в деньгах — до 187 млн долларов.

Высокие мировые цены на рыбную муку позволили нарастить выручку российских экспортеров в этой категории на 56% — до 262 млн долларов при объемах поставок на уровне 112 тыс. тонн.

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