Страны — добытчики тунца пришли к компромиссу

Международный комитет согласовал повышение квот вылова тихоокеанского голубого тунца. Лимиты на добычу крупных особей повышены, мелких — сокращены.

Северный комитет Комиссии по рыболовству в западной и центральной частях Тихого океана (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC) согласовал увеличение квоты на вылов крупных особей тихоокеанского голубого тунца — массой 30 кг и более — в 2027-2028 гг.

Решение принято 20 ноября в ходе онлайн-заседания комитета. Участники встречи рассмотрели распределение промысловых квот между Японией, Республикой Корея и Тайванем, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно достигнутым договоренностям, ежегодная квота на вылов крупного голубого тунца для Японии увеличится на 2105 тонн — с 8421 до 10 526 тонн. Для Республики Корея увеличение составит 379 тонн – с 501 до 880 тонн, а для Тайваня — 737 тонн — с 2947 до 3684 тонн. Одновременно квоты на добычу мелких особей для Японии и Республики Корея будут сокращены примерно на 6%.

Достижению соглашения предшествовали сложные переговоры. В июле 2026 г. стороны обсуждали предложенный Японией механизм автоматического определения промысловых квот в зависимости от состояния запасов тунца. Однако на заключительном этапе переговоров Мексика выступила с возражениями, выразив обеспокоенность тем, что страны западной и центральной частей Тихого океана, включая Японию, могут получить возможность добывать больше рыбы, чем предполагалось первоначально.

Дополнительные разногласия возникли в начале ноября, когда Республика Корея потребовала пересмотра распределения квот между странами, тогда как Япония настаивала на сохранении существующих пропорций. В результате достигнутого компромисса пропорциональный принцип увеличения основных квот был сохранен, однако Республика Корея получила дополнительный объем за счет перераспределения неиспользованной квоты 2025 г.

Ожидается, что новые квоты будут окончательно утверждены на ежегодном заседании WCPFC, которое начнется 30 ноября 2026 г. в Вануату.

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