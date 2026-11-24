Ученые обеспокоены обилием «чужаков» в Каспийском море

Российские специалисты обобщили информацию о новых чужеродных видах для флоры и фауны Каспийского моря в прибрежной зоне Дагестана. Данные собрали за восемь лет исследований.

Работы проводили специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН совместно с коллегами из Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН и Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Результаты опубликованы в международном журнале «Аридные экосистемы».

Основное пополнение списка пришлось на цианобактерии и макроводоросли — семь и пять видов соответственно. «Новых» моллюсков выявлено два вида, гребневиков, ракообразных и рыб — по одному, рассказали Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

Ученые обратили внимание: зафиксированные виды являются чужеродными для Каспия и ранее никогда здесь не встречались. Они относятся к эврибионтным (способным к росту и размножению в экстремальных условиях динамичности прибрежной зоны и падения уровня моря), могут вытеснять местные виды, изменять пищевые сети и снижать устойчивость прибрежных сообществ.

Специалисты опасаются, что экспансия чужеродных видов негативно отразится на экосистеме Каспийского моря. Закрытый водоем особенно уязвим из-за хронического загрязнения, резкого колебания солености и температуры.

Поводом для начала исследований стали экологические проблемы: существенное падение уровня моря, глобальные климатические изменения и интенсификация природопользования. Все это увеличивает вероятность появления новых видов гидробионтов.

Основной целью исследователей стала прибрежная зона как наиболее уязвимая. Сотрудники ИнБЮМ регулярно выполняют экспедиции с 2024 г ., их коллеги из Дагестана — с 2017 г ., отметила инициатор исследования, руководитель лаборатории фиторесурсов института, к.б.н. Наталия Мильчакова.

За три года российские ученые выполнили четыре научные экспедиции по изучению прибрежной зоны дагестанского сектора Каспийского моря. На 28 участках было собрано и обработано более 250 качественных и количественных проб гидробионтов.

В частности, в Кизлярском заливе (северо-западная часть Каспия) исследователи нашли семь новых видов цианобактерий, некоторые из которых формировали массовые колонии, слизистые матриксы, склеивающие и цементирующие сообщества. У одного вида отмечена потенциальная токсичность, а вспышки развития другого вида могут приводить к цветению воды.

У Каспийска, Махачкалы, Избербаша, Ачи-Су и на взморье Сулака были обнаружены чужеродные макроводоросли, которые являются представителями альгофлоры Черного моря. В Каспийском море они встречались на каменистых, песчаных и известковых участках от уреза воды до глубины 1 м .

Среди представителей животного мира ученые зафиксировали гребневика Beroe ovata, восточную (или японскую) креветку, двустворчатых моллюсков Corbicula fluminalis и Mytilus galloprovincialis и амурского чебачка (семейство карповых, один из самых опасных инвазивных видов рыб в Европе).

Научные работы позволят оценить угрозу всей экосистеме от потенциально инвазивных видов и выявить изменения трофических сетей. Наталия Мильчакова подчеркнула, что распространение и развитие новых видов, особенно цианобактерий, может вызвать заморные явления в прибрежных акваториях и негативно влиять на функционирование всех звеньев экосистемы.

Особую опасность специалисты видят для автохтонных видов (которые обитают в конкретных местах, не способны жить в широком диапазоне экологических факторов и адаптироваться к новым условиям) Каспийского моря.

«Подселение» новых видов могло возникнуть в результате хозяйственной деятельности, интенсификации природопользования, морских грузоперевозок или развития аквакультуры. Массовое обнаружение за короткий период нетипично и ранее в регионе не наблюдалось. По мнению биологов, многие из новых видов имеют средиземноморское и тропическое происхождение. Они могли попасть в Каспийское море из Атлантического океана через Средиземное, а затем Черное и Азовское моря. Там вселенцам удалось адаптироваться к более низкой солености и к сезонным колебаниям температуры воды.

Исследования планируется продолжить.

Читайте также: Наука ищет решения для марикультуры Приморья

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews