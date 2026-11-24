Ученые обеспокоены обилием «чужаков» в Каспийском море
Российские специалисты обобщили информацию о новых чужеродных видах для флоры и фауны Каспийского моря в прибрежной зоне Дагестана. Данные собрали за восемь лет исследований.
Работы проводили специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН совместно с коллегами из Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН и Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Результаты опубликованы в международном журнале «Аридные экосистемы».
Основное пополнение списка пришлось на цианобактерии и макроводоросли — семь и пять видов соответственно. «Новых» моллюсков выявлено два вида, гребневиков, ракообразных и рыб — по одному, рассказали Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.
Ученые обратили внимание: зафиксированные виды являются чужеродными для Каспия и ранее никогда здесь не встречались. Они относятся к эврибионтным (способным к росту и размножению в экстремальных условиях динамичности прибрежной зоны и падения уровня моря), могут вытеснять местные виды, изменять пищевые сети и снижать устойчивость прибрежных сообществ.
Специалисты опасаются, что экспансия чужеродных видов негативно отразится на экосистеме Каспийского моря. Закрытый водоем особенно уязвим из-за хронического загрязнения, резкого колебания солености и температуры.
Поводом для начала исследований стали экологические проблемы: существенное падение уровня моря, глобальные климатические изменения и интенсификация природопользования. Все это увеличивает вероятность появления новых видов гидробионтов.
Основной целью исследователей стала прибрежная зона как наиболее уязвимая. Сотрудники ИнБЮМ регулярно выполняют экспедиции с
За три года российские ученые выполнили четыре научные экспедиции по изучению прибрежной зоны дагестанского сектора Каспийского моря. На 28 участках было собрано и обработано более 250 качественных и количественных проб гидробионтов.
В частности, в Кизлярском заливе (северо-западная часть Каспия) исследователи нашли семь новых видов цианобактерий, некоторые из которых формировали массовые колонии, слизистые матриксы, склеивающие и цементирующие сообщества. У одного вида отмечена потенциальная токсичность, а вспышки развития другого вида могут приводить к цветению воды.
У Каспийска, Махачкалы, Избербаша, Ачи-Су и на взморье Сулака были обнаружены чужеродные макроводоросли, которые являются представителями альгофлоры Черного моря. В Каспийском море они встречались на каменистых, песчаных и известковых участках от уреза воды до глубины
Среди представителей животного мира ученые зафиксировали гребневика Beroe ovata, восточную (или японскую) креветку, двустворчатых моллюсков Corbicula fluminalis и Mytilus galloprovincialis и амурского чебачка (семейство карповых, один из самых опасных инвазивных видов рыб в Европе).
Научные работы позволят оценить угрозу всей экосистеме от потенциально инвазивных видов и выявить изменения трофических сетей. Наталия Мильчакова подчеркнула, что распространение и развитие новых видов, особенно цианобактерий, может вызвать заморные явления в прибрежных акваториях и негативно влиять на функционирование всех звеньев экосистемы.
Особую опасность специалисты видят для автохтонных видов (которые обитают в конкретных местах, не способны жить в широком диапазоне экологических факторов и адаптироваться к новым условиям) Каспийского моря.
«Подселение» новых видов могло возникнуть в результате хозяйственной деятельности, интенсификации природопользования, морских грузоперевозок или развития аквакультуры. Массовое обнаружение за короткий период нетипично и ранее в регионе не наблюдалось. По мнению биологов, многие из новых видов имеют средиземноморское и тропическое происхождение. Они могли попасть в Каспийское море из Атлантического океана через Средиземное, а затем Черное и Азовское моря. Там вселенцам удалось адаптироваться к более низкой солености и к сезонным колебаниям температуры воды.
Исследования планируется продолжить.
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