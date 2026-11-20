Наука ищет решения для марикультуры Приморья

На научной конференции в Тихоокеанском филиале ВНИРО обсудили развитие марикультуры в Приморском крае. Ученые рассказали о состоянии отрасли, перспективных направлениях, а также поделились результатами практических исследований.

Темы рассмотрели участники секции «Аквакультура: научные основы устойчивого развития» в рамках всероссийской конференции «100 лет ТИНРО: наука сохранения биоресурсов для будущих поколений». Мероприятие прошло во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Молодь собственного производства

В Приморском крае сосредоточено около 90% от общего объема марикультуры в стране. В регионе насчитывается 304 морских фермы совокупной площадью более 70 тыс. га. Основные объекты выращивания — бурые водоросли и беспозвоночные (приморский гребешок, тихоокеанская мидия, тихоокеанская устрица и дальневосточный трепанг). Такие данные привела в своем докладе заведующая лабораторией воспроизводства гидробионтов отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры ТИНРО, к.б.н. Светлана Ляшенко.

Для получения посадочного материала марифермеры чаще всего собирают его в естественной среде. Однако такой вид работ сопряжен с определенными рисками, отметила спикер.

Так, промышленный сбор природной молоди возможен только на тех участках, которые находятся недалеко от маточных скоплений, обеспечивающих достаточный личиночный пул. Кроме того, на коллекторах могут оседать и другие гидробионты, негативно влияющие на выживаемость молоди.

Для решения проблемы сотрудники ТИНРО разработали технологические инструкции по получению молоди гребешка, устрицы и трепанга в заводских условиях. Однако технология связана с большими затратами, и многие предприниматели не готовы к крупным вложениям на этапе становления бизнеса. Сегодня инструкции от филиала используют не более десяти предприятий, констатировала Светлана Ляшенко.

Климат вносит коррективы

В последние десятилетия специалисты фиксируют заметное повышение температуры прибрежных вод в заливе Петра Великого по сравнению с 2000-х гг. Изменения по-разному влияют на популярные объекты аквакультуры, обратила внимание докладчик.

Приморский гребешок плохо переносит температуру выше 20 градусов. При таких показателях моллюск испытывает стресс, его иммунная система ослабевает, из-за чего увеличиваются восприимчивость к заболеваниям и риск гибели.

Наиболее перспективными акваториями для выращивания приморского гребешка в нынешних условиях Светлана Ляшенко считает северо-восточные районы залива Петра Великого. Ежегодный мониторинг показал, что в бухте Киевка молодь растет быстрее по сравнению с островной зоной залива. Также ученые отметили меньшую оседаемость других гидробионтов, что облегчает переборку и повышает выживаемость в целом.

На других же видах гидробионтов изменения климата отразились благоприятно. Если раньше для выращивания устриц специалисты рекомендовали мелководные бухты залива, то теперь предлагают использовать все его районы.

Есть перспективы и у мидий, считает докладчик. Однако невысокая стоимость этих моллюсков в сочетании с дорогим импортным оборудованием, требующимся для выращивания, снижает экономическую привлекательность объекта.

Специалисты ТИНРО собираются и дальше отслеживать ситуацию с изменением климата. Кроме того, в планах расширить мониторинг экологических параметров.

Для оценки риска и возможных причин гибели урожая необходимо создать сетку постоянных станций и на первых порах охватить хотя бы районы массового культивирования, уверена Светлана Ляшенко. Однако для реализации проекта требуются большие финансовые вложения. Такую работу нужно начинать в сотрудничестве с рыбопромышленниками или государством, подчеркнула спикер.

Субстрат имеет значение

Тихоокеанская устрица — один из самых популярных объектов морской аквакультуры в Приморье. В последние годы повысился интерес к товарному культивированию этого моллюска с использованием заводского посадочного материала. С 2019 г . ТИНРО разрабатывает технологии получения устрицы, учитывая особенности региона.

Ученые сравнили два типа субстрата, традиционно используемые местными марифермерами: пластины-коллекторы (первая группа) и известковая крупка (вторая группа). Объектом исследования стали годовики устрицы. Предварительные результаты представила в своем докладе ведущий научный сотрудник лаборатории воспроизводства гидробионтов филиала, к.б.н. Марианна Калинина.

Выяснилось, что пластины с осевшей на них молодью можно переносить в море уже через пять дней, а молодь в крупке до перевода в садки нужно подращивать в специальных аппаратах в течение нескольких месяцев. Молодь на пластинах в море растет быстрее, чем в аппаратах. При этом интенсивность оседания спата на пластины на порядок ниже, а его смертность до перевода в садки в несколько раз выше, чем у осевшего на крупку. Кроме того, сбор «урожая» с пластин сложнее.

Моллюсков содержали в садках ярусного типа в проливе Старка со второй декады мая по третью декаду октября. Ежемесячно молодь измеряли и подсчитывали. В течение всего периода выращивания размер и масса у особей с пластин были выше. Сначала различия были существенные, но к концу эксперимента они нивелировались, составив 10% по размеру и 30% по массе. Половозрелости особи достигали в разное время: с пластин — через 12 месяцев, с крупки — через 15.

Наибольший прирост размерных показателей отмечен с июля по сентябрь в условиях подходящей температуры и высокой концентрации планктона, которым питаются устрицы. Заметны отличия в формах и пропорциях раковин. На это влияют условия содержания: тип конструкции садков, плотность посадки, численность сортировки и другое.

При сборе продукции в возрасте 15 месяцев (в октябре) половина особей из первой группы соответствовала товарной категории. Во второй группе товарные устрицы отмечались единично. При этом практически у всех моллюсков обеих групп масса превышала 50 г (товарная — 80 г ).

Исследования будут продолжаться. Специалисты планируют улучшить промежуточное подращивание в заводских условиях молоди для высаживания на пластины-коллекторы, а также провести селекционную работу по формированию маточного стада на основе быстрорастущих особей для посадки на крупку.

Рацион для устриц

О поиске оптимальных кормовых решений рассказал ведущий специалист лаборатории воспроизводства гидробионтов отдела планирования, организации и координации исследований в области аквакультуры ТИНРО Михаил Малышенко. Он поделился результатами исследования о применении концентратов микроводорослей при выращивании устриц.

Микроводоросли являются основной пищей личинок двустворчатых моллюсков. Их культивирование на предприятии — необходимая часть производства. Однако пик урожайности водорослей приходится на февраль-май, тогда как время активного выращивания личинок устрицы — июль-август, когда культура растет заметно хуже.

Чтобы обеспечить личинок кормами в полном объеме, в международной практике используют концентраты микроводорослей. Специалисты ТИНРО сравнили, как влияют разные варианты корма на рост устриц.

Исследования показали, что личинки, кормящиеся концентратами, отстают в развитии на несколько дней и отличаются меньшими размерами от тех, кто питался живыми кормами. Выживаемость при этом у испытуемых примерно одинаковая.

Ученые пришли к выводу: марифермеры могут использовать не только живые корма, но и концентраты — например, в случае проблем с урожайностью водорослей или поставками. Однако на протяжении всего выращивания применение концентратов нецелесообразно.

Читайте также: Глава Хабаровского края видит перспективу в лососеводстве

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Арина БУРЛАКОВА, Fishnews