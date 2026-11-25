В Сахалинской области нацелены продолжать «Доступную рыбу»

Программа «Доступная рыба» направлена на то, чтобы обеспечивать жителей Сахалинской области рыбной продукцией, и есть задача продолжить эту работу, подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Во время прямой линии с жителями Сахалинской области глава региона Валерий Лимаренко ответил на вопрос о перспективах программы «Доступная рыба», передает корреспондент Fishnews.

В нынешнем году при низких подходах горбуши на юге Сахалина была организована доставка в эти места лосося из северных районов, отметил губернатор. Эта работа проводилась совместно с предприятиями, чтобы люди получили возможность закупить рыбу, причем по сниженной цене.

Власти региона нацелены продолжать программу, хотя по горбуше, конечно, поставки будут зависеть от дальнейшей ситуации на промысле, рассказал Валерий Лимаренко. В ассортимент «Доступной рыбы» входит не только лосось, но и другие виды водных биоресурсов. Для организации поставок выстроено сотрудничество с рыбопромышленными предприятиями, и это уникальный опыт региона, отметил губернатор.

Читайте также: На большой портовый проект в Корсакове направили допфинансирование

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews