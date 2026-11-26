Намибия собирается использовать больше испанских наработок в рыбном хозяйстве

Профильное министерство Намибии рассказало о меморандуме, подписанном с Испанией, — документ направлен на расширение сотрудничества в рыбной отрасли. Предусмотрены развитие совместных исследований, совершенствование управления запасами и укрепление торговых связей.

Документ, подписанный в Виго в октябре, определяет основные направления взаимодействия. Это проведение морских исследований, оценка рыбных ресурсов, экономическое моделирование, управление отраслевыми данными и развитие систем прослеживаемости продукции, отмечает Министерство сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и земельной реформы Намибии.

Особое внимание стороны намерены уделить развитию аквакультуры, производству кормов, повышению добавленной стоимости рыбной продукции, а также совершенствованию механизмов мониторинга, контроля и надзора для борьбы с ННН-промыслом, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу. Сотрудничество также будет направлено на обеспечение соблюдения международных стандартов, конвенций и соглашений в области рыболовства.

Власти Намибии рассчитывают использовать испанский опыт и технические знания для развития национального рыбохозяйственного комплекса. В министерстве подчеркнули, что меморандум призван придать двустороннему сотрудничеству практический характер — способствовать устойчивому развитию рыболовства, укреплению отраслевого потенциала и долгосрочному экономическому развитию рыбохозяйственных секторов обеих стран.

Испания уже является одним из крупнейших покупателей намибийской рыбной продукции. Согласно данным Статистического агентства республики, во втором квартале 2026 г . на испанский рынок пришлось 27,8% экспортной выручки Намибии от поставок рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных. В денежном выражении это 4,6 млрд намибийских долларов (около 278,6 млн долларов США).

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