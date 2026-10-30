Владимир Путин предложил Намибии усилить рыбацкое сотрудничество

У Российской Федерации и Республики Намибия есть хорошие перспективы проектов в сельском хозяйстве и рыболовстве, обратил внимание президент Владимир Путин на встрече с намибийской коллегой Нетумбо Нанди-Ндайтвой.

Главы двух государств провели беседу в Кремле после саммита Россия — Африка, сообщили Fishnews в пресс-службе президента РФ.

«Торгово-экономическое сотрудничество развивается, растет, но, к сожалению, в абсолютных величинах это пока выглядит достаточно скромно, — констатировал Владимир Путин. — И здесь, как мы в таких случаях говорим, конечно, есть над чем нужно и можно поработать. Здесь, безусловно, одна из ключевых задач — это диверсификация наших отношений в сфере экономики».

Он отметил хорошие перспективы проектов в таких областях, как сельское хозяйство и рыболовство. «Мы вчера говорили об этом, и здесь, действительно, реальные есть хорошие заделы у России, мы готовы этим делиться и использовать их для интенсификации наших контактов», — подчеркнул президент.

Глава государства также напомнил про недавнее посещение выставки передовых российских достижений. «Я видел, что у Вас был интерес к некоторым направлениям. Думаю, было бы правильно, если бы мы озадачили межправкомиссию, которая могла бы подхватить некоторые направления нашего взаимодействия, и я очень надеюсь на то, что это принесет реальный практический результат», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, он назвал обязательным условием для расширения торгово-экономических связей создание благоприятных условий для взаимных транзакций.

Напомним, в марте Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на бизнес-форуме в Виндхуке предлагала Намибии партнерство в области промысла и рыбопереработки. Также ранее Россия призывала республику усилить сотрудничество в аквакультуре. Кроме того, Приморский край выражал готовность поставлять свою рыбопродукцию в африканскую страну.

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