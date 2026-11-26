Возможностей терять нельзя: добытчики ждут внесения изменений в правила по иваси

Снятие ограничений по работе крупнотоннажного флота на промысле сардины-иваси в подзоне Приморье помогли бы эффективнее осваивать ресурс, отметил на заседании ДВНПС во Владивостоке гендиректор компании «Тралфлот» Владимир Рекасов.

Добытчики с нетерпением ждут изменений по регулированию добычи сардины-иваси в подзоне Приморье, сообщает корреспондент Fishnews.

В 2025 г . уловы иваси существенно уступили показателям прошлых лет, а в 2026 г . эту рыбу на Южных Курилах не дождались. За счет того, что в подзоне Приморье работали среднетоннажные суда, дальневосточным рыбакам удалось взять порядка 5 тыс. тонн, обратил внимание на заседании научно-промыслового совета руководитель «Тралфлота» Владимир Рекасов.

При этом запрет на работу в 12-мильной зоне на промысле сардины-иваси в подзоне Приморье для крупнотоннажного флота все еще не снят, хотя проект такого приказа был разработан. «Нет до сих пор приказа — целый год мы пропустили», — озвучил проблему Владимир Рекасов.

Нельзя терять промысловые возможности, убеждены добытчики. «Рыба-то есть — есть. Уже в Приморье ее ловят «просто руками», — эмоционально описал ситуацию руководитель компании.

Условия для добычи в «прибрежке» непростые, но у рыбаков есть необходимые компетенции, уверен он.

ДВНПС рекомендовал Росрыболовству и Минсельхозу ускорить принятие изменений, которые снимут ограничения для крупнотоннажного флота на промысле иваси в подзоне Приморье.

Ранее замглавы Росрыболовства Василий Соколов сообщил: ведомство продолжает работу с Минэкономразвития, чтобы обеспечить процедурную возможность для более оперативной корректировки правил рыболовства.

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