Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Компании, занимающиеся промыслом крабов, продолжают строительство флота под квоты, приобретенные в прошлом году. На Восточной верфи спустили на воду первый краболов, построенный на Дальнем Востоке. Для успешной работы предприятий важно решить вопросы в сфере логистики и обеспечить стабильность регулирования, отмечают в профильной ассоциации.

Дальний Восток спустил первый краболов

18 декабря во Владивостоке состоялась церемония спуска на воду первого краболова из серии, строящейся на Восточной верфи по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»).

«Пионеру» решили дать особенное имя: судно назвали в честь первого города и одного из старейших русских поселений на Дальнем Востоке – «Охотск». Первый краболов, который спускается на воду на дальневосточной верфи для дальневосточного предприятия, вызвал именно такие ассоциации, объяснила начальник юридического департамента ГК «Сигма Марин Технолоджи» Екатерина Завадская – она стала крестной матерью «Охотска».

Судно строят по проекту 03141, оно рассчитано на доставку краба в живом виде. В пресс-службе верфи журналистам рассказали о характеристиках краболова: длина и ширина составляют 63,27 м и 10,6 м. Водоизмещение –1586 тонн, объем перевозки живого краба – до 100 тонн.

Для завода заказы предприятий рыбной отрасли – это возможность развивать компетенции в сфере гражданского судостроения. До этого здесь в основном выпускалась военная продукция, отметил руководитель Восточной верфи Сергей Баканев.

Судостроителям пришлось работать в непростых условиях: тут и ограничения из-за коронавируса, и ледяной дождь в Приморье, и другие сюрпризы, которые посылала жизнь. Однако специалисты показали, что справляются с поставленными задачами.

«Я от всей души хочу поблагодарить коллектив завода, контрагентов, конструкторов, группу наблюдения за упорный, порой самоотверженный труд», – обратился к работникам судостроительного предприятия представитель «Дальневосточного побережья» Андрей Басаргин.

Всего на Восточной верфи для компаний «Дальневосточное побережье» и «Север», входящих в ГК «Сигма Марин Технолоджи», строится четыре судна. Еще один краболов заказало ООО «Восход». Все эти предприятия приобрели крабовые квоты на аукционе в октябре 2019 года. При этом за ними были закреплены обязательства по строительству краболовного флота в России.

Сдача «Охотска» заказчику запланирована на осень 2021 года.

Нужно для успеха

Из 39 судов, которые должны быть построены по итогам крабовых аукционов, 25 заказов – за членами Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока. Это группа компаний «Сигма Марин Технолоджи», холдинг «Антей», ТРК, ГК «Русский краб» и «Маг-Си Интернешнл». По заказу «Антея» уже построено и приступило к промыслу на Дальневосточном бассейне судно «Русь».

Крабовый флот пополнят как суда, оборудованные для добычи и перевозки краба в живом виде, так и процессоры. При этом для поставок живых морепродуктов по-прежнему важно решить вопрос с лицензированием Минпромторга и административным регламентом Росприроднадзора. С января стартует новый промысловый сезон, флот пойдет в порты для оформления, начнется массовое обращение за новыми лицензиями. Требование оформлять заключение на вывоз для каждой судовой партии – с использованием некого документа, подтверждающего фактический вылов, – обернется проблемами и задержками для экспортеров.

Ассоциация обратила внимание на этот вопрос сразу, как только вышел регламент. Разобраться с барьером для поставщиков поручила вице-премьер, председатель комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Виктория Абрамченко. Готовятся изменения в регламент Росприроднадзора. Также рассматривается вопрос о передаче функции по согласованию заявлений на вывоз живых рыбы и морепродуктов от Росприроднадзора к Росрыболовству.

«Мы очень надеемся, что проблема поставок живых морепродуктов будет решена в конце этого года», – подчеркнул президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Ожидается, что вопрос о том, насколько вообще целесообразно сохранять лицензирование для поставок живых морепродуктов, будет рассмотрен на ближайшем заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Поставщики живого краба также добиваются увеличения пропускной способности пограничного перехода «Краскино – Хуньчунь»: с пандемией, когда Китай вводит дополнительные ограничения на пересечение границы, проблема обострилась, но в очередях машины со скоропортящимся товаром стояли и раньше. И о развитии международной торговли с таким состоянием пограничной инфраструктуры говорить не приходится.

На Дальнем Востоке должно быть построено 15 краболовов – заказы размещены на Восточной верфи, Находкинском судоремонтном заводе, Хабаровском судостроительном заводе. Закон об аукционных крабовых квотах и подзаконная база не установили обязанности строить суда именно на вервях ДФО, хотя для них и был предусмотрен определенный приоритет. Для стимулирования строительства в Дальневосточном регионе государство решило использовать механизм субсидирования. В июле правительство утвердило правила предоставления такой поддержки: компенсироваться будет 20% стоимости строительства судна, но не больше 340 млн рублей. Субсидию добывающая компания сможет получить по факту постройки.

«Субсидирование – очень хороший инструмент, важно поддержать компании, которые, несмотря на все сложности, развивают судостроение на Дальнем Востоке», – уверен Александр Дупляков. Так что предприятия очень рассчитывают, что в госбюджете будут заложены средства на компенсации.

Но главное, что может сделать государство, – обеспечить стабильность регулирования. Если изъять у компаний квоты, на которые они рассчитывали, когда заказывали суда на отечественных верфях и брали кредиты, все их бизнес-модели будут разрушены. «Реакция банков на такие изменения также непонятна», – обратил внимание президент АДК.

Только в прошлом году в законодательство были внесены серьезные поправки – введены аукционные квоты добычи крабов, с момента проведения масштабных торгов прошло чуть больше года, часть контрактов на строительство судов заключены только в марте-апреле – прежде чем браться за новые значительные изменения, нужно хотя бы время, чтобы оценить влияние на отрасль предыдущих.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Декабрь 2020 г.