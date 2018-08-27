27 августа 2018 года

Главы регионов предостерегают от передела квот

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов предупредил администрацию президента о серьезных последствиях, которые повлечет направление 50% крабовых квот на аукционы. Против такой меры выступает и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Игорь Орлов направил обращение первому заместителю руководителя Администрации президента Сергею Кириенко. Губернатор обратил внимание на инициативу Федеральной антимонопольной службы выставлять на аукцион права на вылов крабов и других высокорентабельных объектов каждые три-пять лет.

Невзирая на Конституцию и мнение рыбаков

Глава региона отметил, что негативная оценка исторического принципа распределения квот со стороны ФАС противоречит основным выводам доклада рабочей группы по подготовке президиума Госсовета-2015 и утвержденному по итогам заседания перечню поручений президента.

«Практика использования аукционов в 2001-2003 годах уже имела негативные последствия для отрасли и была признана непригодной. Такое мнение было выражено на заседаниях Госсоветов под председательством президента России в 2004, 2007 и 2015 годах», - напомнил Игорь Орлов.

Он подчеркнул, что изъятие ранее гарантированных законодательством имущественных прав пользователей прямо противоречит Конституции РФ. Таким образом, законодательная инициатива «носит антиконституционный характер, имеет признаки передела рынка и может создать негативный прецедент пересмотра ранее гарантированных государством базовых принципов в отдельно взятой рыбодобывающей отрасли», считает губернатор.

Он опасается, что изменения могут коснуться распределения лимитов не только краба, но и других рентабельных объектов – трески, пикши, минтая, сельди. Добросовестные пользователи не будут иметь гарантии длительного сохранения прав на пользование сырьевой базой. Это полностью изменит, как показывает предыдущий опыт, всю экономику отрасли.

Игорь Орлов обратил внимание, что готовящиеся нововведения вызывают большую обеспокоенность в отрасли: только в Архангельской области работают 17 рыбопромышленных предприятий, на которых трудится около 1,5 тыс. человек. «Вызывает тревогу тот факт, что предложенные изменения готовятся без консультаций с представителями отрасли и прибрежных регионов, в закрытом режиме, - подчеркнул глава региона. - Многократные обращения рыбопромышленников в Минсельхоз России, Росрыболовство, ФАС России остались без ответа». Он напомнил и о гудках, которыми рыбаки Севера и Дальнего Востока протестовали против изменения принципов распределения квот.

Последствия будут негативными

Одним из последствий возврата к аукционам Игорь Орлов назвал дефолт ряда предприятий по кредитным договорам из-за отсутствия гарантий наличия сырьевой базы. Как следствие – рост безработицы, особенно в отдаленных поселениях, социальной напряженности и протестной активности. Губернатор выразил обеспокоенность за судьбу Архангельского тралового флота, который реализует инвестпроект по строительству четырех промысловых судов. Для этого АТФ взял кредит под залог акций краболовных компаний. В случае продажи части квот на аукционах эти акции обесценятся, принеся предприятию серьезные проблемы.

Также с введением аукционов глава региона прогнозирует уход отрасли «в тень», рост браконьерства, которое приведет к сокращению ОДУ в 5-6 раз к окончанию уже первого аукционного цикла. Другие негативные последствия – сокращение налоговых поступлений в региональные и муниципальные бюджеты, рост цен на рыбопродукцию на внутреннем рынке. Также Игорь Орлов отмечает, что прецедент пересмотра системы имущественных отношений может быть распространен на любые виды имущества физических и юридических лиц. Кроме того, будет подорвано доверие бизнеса к власти и снижена инвестиционная привлекательность отрасли, подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что задача наполнения бюджета от поступлений отрасли уже решается установлением новых ставок сбора за пользование ВБР. Только увеличение ставок сбора на краба даст прирост поступлений в бюджет в объеме более 42 млрд рублей за 10 лет, привел цифры глава региона. Дополнительная нагрузка, подчеркнул он, грозит слишком высокими социальными и экономическими последствиями и нецелесообразна.

Игорь Орлов добавил, что нецелесообразность изменения регулирования отмечена в решениях Общественного совета при Росрыболовстве, IV Съезда рыбаков, Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

В Приморье тоже ждут беды

Глава другого рыбного региона – Приморского края – Андрей Тарасенко тоже считает, что крабовые аукционы дадут «исключительно негативный» эффект для отрасли. В начале июля врио губернатора поднимал проблему на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Отказ от исторического принципа отбросит отрасль далеко назад, разрушит стабильность, которая появилась только после ухода от аукционов, из-за которых в начале 2000-х годов многие рыбацкие предприятия края разорились, прекратили свое существование. Люди потеряли работу, а регион – налоговые поступления. Особенно катастрофической ситуация стала для муниципальных образований, в которых эти предприятия были градообразующими», - напомнил Андрей Тарасенко в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он подчеркнул: чтобы приобрести аукционные лоты, рыбакам придется либо тратить собственные средства, которые уже запланированы на развитие компаний и отрасли, либо брать кредиты, которые надо возвращать. К тому же из-за реального риска дефолта банки будут отказывать в займах.

Если рыбаки не выйдут на запланированный объем уловов, упадет выручка, и предприятиям будет нечем платить по счетам. Следовательно, потери от введения аукционов будет нести не только рыбная промышленность и смежные с ней отрасли, но и вся экономика края, заявил врио губернатора.

«Потеря 50% квот на вылов крабов означает, что рыбохозяйственные предприятия Приморья недополучат прибыль на сумму около 2,5 млрд рублей. Соответственно, потери бюджета Приморского края составят более миллиарда рублей», - озвучил нерадостный прогноз Андрей Тарасенко.

Fishnews

