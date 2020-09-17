Интервью

17 сентября 2020 года
Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

Иван ФЕТИСОВ, Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Рыбная отрасль в этом году осталась без крупнейших международных выставок. Однако сорванный сезон не повод думать об убытках, а возможность заранее подготовиться к мероприятиям 2021 года, ближайшее из которых – Seafood Expo Global – впервые в своей истории пройдет не в Брюсселе, а в Барселоне, считает генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. Как пандемия заставила пересмотреть взгляды на отрасль, почему для выставки в Санкт-Петербурге потребовался второй павильон и какие надежды рыбаки связывают с Барселоной-2021, он рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

– Иван Андреевич, похоже, что именно Seafood Expo Global предстоит возобновить цикл отраслевых выставок на континенте, прерванный из-за пандемии коронавируса. С учетом переезда мероприятия в Барселону как ведется подготовка к выставке и что предстоит сделать за оставшиеся восемь месяцев?

– На самом деле восемь месяцев не такой уж большой срок, и подготовку мы ведем активно. Уже есть понимание по расположению российского стенда и отдельных его блоков. Могу сказать, что стоим мы в хорошей компании рядом с такими странами, как США, Южная Корея, Перу и Эквадор.

Общая площадь экспозиции составит около 1200 кв. метров, это гораздо больше, чем в Брюсселе, где планировалось 800-900 кв. метров. Порядка 70% этих площадей уже забронировано. Собственно, мы и пошли на увеличение размеров стенда после того, как увидели, что настолько из-за отмены брюссельского и других мероприятий возросло количество желающих принять участие в барселонской выставке. Люди соскучились по живому общению, это видно.

Одним из последствий пандемии, по крайней мере для меня, стало осознание важности глобальных выставок для рыбной отрасли. Полностью перевести в онлайн переговоры с клиентами пока не очень получается, хотя мы пытались организовывать такие контакты. Но это единичные случаи: вести постоянную работу в этом режиме неудобно. Все-таки выставки посещает несравнимо большее количество профессионалов, чем можно охватить в рамках онлайн-сессии. Люди приходят, чтобы посмотреть на продукцию, обсудить тенденции, узнать новости и, главное, свободно пообщаться. И вот этой свободы, непринужденности онлайн пока не дает.

– Какие главные задачи, на ваш взгляд, стоят перед российскими предприятиями в Барселоне?

– По большому счету они не сильно изменились по сравнению с «несбывшимся» Брюсселем. Мы готовились к тому, что повезем в первую очередь продукцию переработки. Основной упор на филейную группу, которая выпускается на заводах, построенных под инвестквоты и не только, а также непосредственно на борту судов в море.

В Брюсселе мы изначально договаривались о встрече с европейскими торговыми сетями. Чуть позже к ним присоединились ретейлеры с постсоветского пространства – литовские, эстонские. Эту тенденцию мы обязательно продолжим в Барселоне, соберем всех вместе, причем через сети постараемся завязать контакты с их дистрибьюторами, трейдерами и переработчиками. Это важно, потому что система работы с европейскими сетями точно такая же, как у нас. Напрямую зайти тяжело, поэтому развита дистрибуция, и нашим производителям нужно знать, к кому обращаться.

Еще один подход, который мы опробуем впервые, – пригласим представителей смежных отраслей, которые участвуют в нашей выставке в Санкт-Петербурге, заглянуть на российский стенд в Барселоне. Ведь Seafood Expo Global посещает очень много наших закупщиков и трейдеров, но далеко не все из них знают, что Россия участвует в этой выставке, причем с масштабной национальной экспозицией, или могут просто не знать, где нас искать.

Мы позовем всех в гости: пропусками обеспечим, как пройти расскажем, у нас есть, где принимать и чем накормить. Мне кажется, это даст двойной эффект для наших экспонентов, потому что в Санкт-Петербурге участников много, а здесь всего три десятка компаний, и они все на виду. А с учетом того, что Барселона – это сердце европейского рыбного рынка, думаю, в апреле следующего года нас ждет праздник мирового масштаба.

– А что с Санкт-Петербургом? Как повлияло на перспективы Seafood Expo Russia решение о переносе выставки и форума на следующий год?

– Могу сразу сказать, что на интересе бизнес-сообщества к выставке это не отразилось. И я считаю, что перенос был верным решением, каким бы финансовым бременем оно не оказалось для Expo Solutions Group (ESG), потому что мы заботимся о здоровье и безопасности своих экспонентов и посетителей. Это решение дало нам возможность начать подготовку к 2021 году в спокойном ритме.

– Вместо года на подготовку в вашем распоряжении внезапно оказалось два?

– А вот и нет! Потому в следующем году Seafood Expo Russia пройдет в июле, а не в сентябре, и подготовка уже стартовала. Более того, с 7 тыс. кв. метров, которые были заявлены на текущий год, мы подняли планку до 12,5 тыс. кв. метров – в связи с расширением экспозиции на будущий год зарезервировано уже два павильона в «Экспофоруме». Выставка в Санкт-Петербурге стала поистине важным событием, и с этим нужно считаться.

К нам поступает большое количество заявок от иностранных экспонентов и посетителей. На российской стороне картина аналогичная: мы плотно работаем в рамках отрасли с территориальными управлениями Росрыболовства и региональными ассоциациями. Отдельное спасибо Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области и Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края: они оказывают нам большую помощь не только напрямую, через входящие в них компании, но и в информационном плане.

Кроме того, последнее время мы наладили взаимодействие с Российским экспортным центром (РЭЦ) и его отделениями, которые помогают с выходом на внешние рынки предприятиям в регионах. Эти организации как раз сфокусированы на малом и среднем бизнесе, которому не всегда по карману участие в международных выставках как в России, так и за рубежом. Структуры РЭЦ субсидируют эти расходы, если предприятия соответствуют определенным критериям, основной из которых – несырьевая направленность экспорта. Со своей стороны мы предоставляем график выставок, знакомимся с предприятиями, анализируем и консультируем их, куда что везти и в каком виде. В этом плане у нас подход одинаков для всех клиентов независимо от размера.

В таких регионах, как Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Астраханская область, Республика Карелия, эта связка работает весьма эффективно и действительно помогает продвижению продукции локальных производителей к зарубежным клиентам. В рыбной отрасли это порой компании с небольшими объемами, которые приобретают сырье у крупных рыбопромышленников и производят какой-то нишевый товар, вполне востребованный и за пределами нашей страны.

Таким образом, с одной стороны, идет наращивание объемов несырьевого экспорта, с другой – компании находят новые рынки сбыта, что выгодно и государству, и частному бизнесу. А мы увеличиваем присутствие российских предприятий на зарубежных рыбных выставках. Например, в Барселоне будет много новых имен, в том числе за счет программы содействия РЭЦ, то же самое и с выставкой в Санкт-Петербурге.

– Вы уже отметили, что пандемия, парализовавшая выставочную деятельность по всему миру, заставила вас переоценить роль такого рода мероприятий. Какие еще выводы вы для себя сделали?

– На самом деле ситуация, в которой мы все оказались, стала мощным стимулом для пересмотра взглядов на отрасль в целом. Если пару лет назад я был уверен, что знаю о рыбном рынке практически все, то теперь вдруг осознал: это лишь верхушка айсберга. Сейчас я понимаю, что мне еще расти и расти и скорее всего этому процессу не будет конца. И это абсолютно нормально. Под влиянием пандемии люди по всему миру пересматривают свои ценности и открывают для себя очень много нового.

Например, многие судят о рыбном рынке только по рыбопромышленным компаниям, благо они все на виду, и их контрагентам. Вы получаете определенный срез трейдеров, дистрибьюторов, переработчиков и думаете, что знаете всех. Но если зайти с другой стороны, допустим, от производителей упаковочного оборудования, то окажется, что у вас на руках совсем другой список, в котором будут очень крупные игроки, но вам совершенно не известные.

Это еще одно, чему нас научил кризис, – смотреть вглубь и открывать совершенно новые пласты в, казалось бы, изученном секторе, а значит, и новые возможности для роста. Предприятий, которые так или иначе работают с рыбой, вдруг обнаружилось громадное количество. С ними надо выходить на контакт, искать, в чем мы можем быть им полезны, и начинать работать.

Expo Solutions Group по-прежнему остается открытой к другим форматам. Например, сейчас мы начали готовить новое мероприятие к июню следующего года. Это будет рыбный фестиваль, который пройдет в пространстве творческого кластера «Флакон» в Москве. Всю концепцию мы раскроем чуть позже, но это будет очень интересный формат, совсем не похожий на «Рыбные недели» в Москве, с участием сектора HoReCa.

Собственно инфраструктуру для общения промысловиков и переработчиков с предприятиями HoReCa мы будем делать и в Санкт-Петербурге. Наша задача – привлекать на выставку все больше и больше посетителей, профессиональных, но разноплановых. Рыбопромышленникам стоит подумать, как охватить эту аудиторию, весьма, кстати, платежеспособную, и какие объемы им предлагать.

В целом могу сказать, что выставочная деятельность в этом году попала в суровый шторм. Нам было очень тяжело, можно сказать, паруса порвали, пробоины получили, но держимся на плаву и держимся, я считаю, хорошо.

Анна ЛИМ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Сентябрь 2020 г.

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