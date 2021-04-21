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В послании Федеральному Собранию Владимир ПУТИН заявил о необходимости поощрения частных инвестиций. Фото ТАСС

Владимир Путин призвал к защите и поощрению инвестиций

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжения настройки механизмов защиты частных инвестиций. Он также отметил, что нужно «наращивать набранный темп» в реформе госконтроля.

Президент в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля остался верен традиции и уделил большое внимание вопросам улучшения делового климата в стране, сообщает корреспондент Fishnews.

Владимир Путин отметил, что в прошлом году на поддержку экономики были направлены «беспрецедентные ресурсы». «В том числе за счет льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше 5 млн рабочих мест. Обращаю внимание, эта программа сработала», - заявил президент.

Он подчеркнул, что государство продолжит поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции.

«В прошлом году мы вдвое - с 30 до 15 процентов - снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. Включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции. В том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний», - поставил задачу Владимир Путин.

Президент обратил внимание на необходимость настройки всей системы поддержки частных инвестиций. «Их эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона», - рассказал глава государства.

По словам Владимира Путина, все ключевые решения в сфере экономики принимаются «в диалоге с деловым сообществом, такая практика сложилась на протяжении многих предыдущих лет». Поэтому, отметил президент, «мы все вправе рассчитывать, что дополнительные финансовые инструменты, механизмы поддержки бизнеса принесут главный результат – то, что называется трансформацией прибыли в инвестиции, в развитие».

Глава государства сообщил, что в текущем году прибыль корпоративного сектора в этом году обещает быть рекордной несмотря на все проблемы. «Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль. И с учетом этого по итогам года буем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Жду здесь от правительства конкретных предложений. Скажу, что называется, без протокола: дивиденды – кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает», - обещал Владимир Путин.

Он также напомнил о продолжающейся в стране реформе госконтроля. «Мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и других областях. Отказались от массы контрольных проверок ненужных. Но нужно наращивать набранный темп, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым. Например, построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира, в том числе в странах с развитой экономикой», - заявил российский лидер.

Напомним, что в послании 2020 г. Владимир Путин рекомендовал Госдуме принять меры по привлечению инвестиций в экономику. Это в том числе продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности и принятие законов по защите капиталовложений. Глава государства заявил, что нужно «сделать работу бизнеса удобнее и проще».

В послании 2019 г. президент предложил в течение двух лет обновить нормативную базу в сфере контроля и надзора. «Сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям. Остальные сдать в архив», – сказал он.

В послании 2016 г. глава государства отметил важность ускоренного внедрения подхода, основанного на оценке рисков. Он также говорил о значимости профилактики нарушений и отмене излишних инструкций.

Годом ранее российский лидер предложил разогнать армию контролеров и совместно с деловыми кругами представить конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контролирующих ведомств.

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Fishnews

  • В послании Федеральному Собранию Владимир ПУТИН заявил о необходимости поощрения частных инвестиций. Фото ТАСС
  • Послание президента Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию. Фото РИА «Новости»
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