«Антей» и СЗРК станут партнерами по развитию рыбной инфраструктуры

Группа компаний «Антей» объявила о решении создать совместно с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом инвестиционную группу «Корпорация Рыба. РФ», которая займется реализацией инфраструктурных проектов в рыбной отрасли.

О планах по комплексному развитию рыбной логистики рассказал представитель группы «Антей» Аркадий Пинчевский на круглом столе по инвестквотам, организованном Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в преддверии Восточного экономического форума.

«Мы намерены в ближайшие три года создать в России сеть связанных друг с другом современных рыбных портов – это Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Корсаков на Сахалине и порт на полуострове Назимова во Владивостоке, — заявил он участникам встречи. — Это позволит нам эффективно использовать систему железнодорожных перевозок, а в будущем и Северный морской путь, и в итоге уйти от зависимости от одного китайского рынка».

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект на прошлой неделе был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита на Курилы. В рыбных портах планируется построить холодильные мощности, терминалы для рефконтейнеров, организовать судоремонт и передержку для живых биоресурсов, а также обеспечить доступность рыбы для местных жителей, открыв современные рыбные рынки.

По замыслу эту инфраструктуру можно будет использовать для доставки не только рыбы, но и любых скоропортящихся продуктов. «Мы уже активно взаимодействуем с РЖД и частными перевозчиками, в том числе с «Рефсервисом», на долю которого приходится 32% перевозок рыбы с Дальнего Востока. Также планируем создать новый парк рефконтейнеров, чтобы обеспечить нужный температурный режим и доставку качественной рыбы потребителю», — добавил Аркадий Пинчевский.

Он подчеркнул, что компания настроена на сотрудничество со всеми заинтересованными участниками рынка. «Совместно с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК) мы приняли решение создать совместную инвестиционную группу, которая будет заниматься реализацией всех этих проектов. Это будет инвестиционное товарищество, открытое для любых участников отрасли, желающих работать вместе. Называться оно будет «Корпорация Рыба.РФ», и по сути, как мы рассчитываем, со временем станет полноценным институтом развития рыбохозяйственного комплекса, будет тесно работать с ВЭБом, Россельхозбанком, другими институтами развития», — уточнил представитель ГК «Антей».

Наблюдательный совет новой корпорации в ближайшее время возглавит бывший замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, который ранее курировал в министерстве вопросы развития рыбной отрасли.

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