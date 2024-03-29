Хабаровский край традиционно занимает третью строчку по уловам тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне. Так, в прошлом году в регионе поймали около 28 тыс. тонн, в 2022 году — порядка 33,6 тыс. тонн. Прогноз на нынешний год более оптимистичный. В то же время предприятия края, как и других регионов, готовятся к новшествам по цифровой маркировке икры и рыболовным участкам. О планах на лососевую путину в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.



— В феврале в Хабаровском крае прошло совещание по обсуждению проекта стратегии на лососевую путину 2024 года: участие принимали представители центрального аппарата ВНИРО и, конечно же, специалисты Хабаровского филиала института. Насколько я понимаю, ожидания по вылову достаточно оптимистичные на фоне показателей прошлых лет. И даже, возможно, будет некоторое смягчение в регулировании. Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, какие прогнозы на путину? Понятно, что и данные по возможному вылову еще будут уточняться, и стратегию организации промысла предстоит рассмотреть на ДВНПС.

— Прогноз на предстоящий год, действительно, позитивный. Он, наверное, самый высокий за последние семь лет — без малого 52 тыс. тонн.

Большие объемы вылова горбуши ожидаются в Северо-Охотоморской подзоне — 20 тыс. тонн. Увеличение идет по подзоне Приморье: здесь в этом году прогнозируется вылов более 4 тыс. тонн горбуши. Это очень отрадно. В прошлом году на юге промыслового района орудия лова выставило только одно предприятие. Прогноз был 200 тонн, а объем добычи составил в три раза больше — 630 тонн. То есть пользователь рискнул и получил отличный результат. В основном, как ожидается, будет работать южная часть подзоны, для севера отводится порядка 20% от прогнозной величины. Наука, насколько я знаю, готова при подходах рыбы выше спрогнозированного увеличивать и возможный вылов по подзоне Приморье.

Определенные послабления ожидаются в бассейне Амура. Впервые за несколько лет попробуем открыть промысел летних лососей. Специалисты дали прогноз с отсекательным сроком, то есть добываем горбушу, а в прилове — летнюю кету до 15 июля. Мы так уже работали. Когда начнется массовый ход летней кеты, она спокойно проследует на нерестилища: никакая добыча осуществляться не будет. Прогнозируется вылов 3500 тонн горбуши и в прилове 2700 тонн летней кеты. Из этого количества по 16% придется на южные реки Амурского лимана.

Думаю, разумно, что предполагаются ограничения в Амурском лимане по орудиям лова. На каждое предприятие — а по северной части Амурского лимана их шесть — планируется по одному заездку. На мой взгляд, это справедливо. Нужно оценить, каким будет ход рыбы, плотность.

Поднимают район промысла осенней кеты на 48 километров выше реки Амгунь — до села Больше-Михайловское. При этом остается жесткая регламентация промысла, проходные дни: до Амгуни день через день, а выше нее практически четыре-пять дней в неделю нерабочих. Прогноз вылова осенней кеты составлял в прошлые два года по 7 тыс. тонн. При этом фактический вылов в 2023 году — 4300 тонн. Хотелось бы обратить внимание на важность подачи отчетности о результатах промысла, прежде всего от граждан — представителей коренных малочисленных народов Севера. Ведь полная отчетность помогает сделать правильные выводы, а значит, составить точные прогнозы.

В 2024 году ожидается вылов 8630 тонн осенней кеты в бассейне Амура и лимане. Если мы с таким прогнозом попадем в десятку, это будет неплохо.

Вы уже отметили, что в феврале в Хабаровском крае обсуждался проект стратегии промысла тихоокеанских лососей для региона на 2024 год: присутствовали специалисты ВНИРО во главе с директором института Кириллом Колончиным, курирующий рыбную отрасль зампред краевого правительства Дарий Тюрин, спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Тогда были представлены обоснования для роста прогноза вылова осенней кеты и расширения района ее промысла. В 2020 году, когда обеспечивалась основа для воспроизводства рыбы на 2024 год, был отмечен наибольший пропуск производителей осенней кеты на нерестилища в бассейне Амура — 4,8 млн рыб — и наибольшая с 2017 года закладка икры на инкубацию рыбоводными заводами — свыше 80 млн икринок.

Мы приложили много усилий, чтобы была проанализирована ситуация на Амуре. В прошлом году руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил оценить эффект от ограничений промысла. Уже на осеннем ДВНПС было озвучено, что возможно смягчение ряда ограничений рыболовства. Сегодня это уже отражается в проекте стратегии организации путины. Надеюсь, на весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета предложенные решения будут закреплены. Думаю, это станет неплохим подспорьем для предприятий, работающих на промысле лососевых видов рыб в Хабаровском крае.

— Мой второй вопрос тоже напрямую связан с лососевой путиной. Вводится обязательная цифровая маркировка лососевой и осетровой икры. Сейчас будет период активных обсуждений, семинаров по этой теме. Что волнует производителей? С какими вопросами они обращаются к вам? И что хотелось бы получить в итоге?

— В итоге все-таки хотелось бы иметь полную ясность по поводу обязательной цифровой маркировки икры. Сейчас такого понимания у предприятий нет.

Мы выступили за проведение совещания по маркировке, и такую встречу в феврале организовал краевой комитет рыбного хозяйства с участием представителя ЦРПТ — оператора системы «Честный знак». И я хочу сказать, что на все те вопросы, которые задавали рыбодобывающие предприятия, полных ответов тогда не было получено.

Знаю, что многие предприятия напрямую занимаются подготовкой к обязательной цифровой маркировке, обращаются к тем, кто обещает помощь с внедрением системы — от регистрации в системе до сопровождения в процессе работы. Но все-таки многие говорят, что полной ясности до сих пор нет.

Понятно, что уже принято постановление правительства, первый этап перехода на обязательную маркировку стартует уже с апреля. Но я опасаюсь, что в полной мере мы не сможем обеспечить все мероприятия и нарвемся на штрафы или даже приостановку деятельности предприятий.

По-прежнему убежден: мы с коллегами из отраслевых ассоциаций других регионов правильно делали, что предлагали перенести введение требований по маркировке икры на 2025 год, дождаться все-таки следующей лососевой путины.

Беспокоит ситуация в районах, где нет интернет-соединения или оно неустойчивое. Конечно, мы в основном работаем без привлечения флота. Тем не менее устойчивой связи со многими предприятиями Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов (это наши северные территории) нет. Аналогично — у тех, кто работает на промысле горбуши и кеты в Сахалинском заливе. То есть предприятия вынуждены приобретать не только оборудование для маркировки, но и оснащение для установления постоянной интернет-связи. Буквально сегодня общался с руководителем группы компаний, осуществляющих промысел в Николаевском районе, — это отдаленные места. Он как раз сообщил, что заказал оборудование для устойчивого выхода в интернет.

Будем следить за ситуацией. Если что, сразу привлечем внимание к проблеме. Не раз обсуждали вопросы цифровой маркировки и с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Предприятия очень серьезно относятся к нововведению, делают соответствующие вложения. Мы по мере своих возможностей оказываем консультационную поддержку. Но еще раз говорю: неясностей хватает.

— Думаю, много вопросов появится уже на практике. И — не знаю, практиковалось ли это по отношению к другим категориям товаров, — не надо наказывать предприятия за огрехи в работе на первоначальных этапах внедрения системы. Наверное, даже самим разработчикам придется «затачивать» ее под реалии рыбной отрасли.

— Да, мы опасаемся штрафных санкций, того, что предприятия не доберут объемы вылова. Производители готовятся, но очень озабочены предстоящими изменениями.

Буквально недавно пришло приглашение предприятиям принять участие в эксперименте по цифровой маркировке консервов. Я передал эту информацию производителям и рекомендовал им включаться в процесс, чтобы они могли готовиться и обращать внимание нас и разработчиков на проблемные моменты.

— Сложная тема — рыболовные участки. РЛУ необходимы предприятиям в том числе для промысла анадромных видов рыб. В прошлом году принят федеральный закон о возможности перезакрепления участков без торгов, то есть без конкурсов и аукционов. Но очень много вопросов, как будет проходить заключение договоров на новый срок, что будет с границами участков. Вы не раз отмечали, что разобраться со всем этим — ключевая задача для ассоциации и на этот, и, наверное, на следующий год. Какие ключевые моменты хотелось бы выделить?

— Первый важный вопрос — это принципы расчета и взимания платы за перезакрепление участка без торгов. Всего новшества затрагивают у нас более 80 предприятий. А тех, кто говорит: «Мы оценили возможные затраты по формуле, которая была предложена регулятором в декабре, и смогли бы заплатить», — можно по пальцам пересчитать. Боюсь, что мы многое потеряем. А это и малый, средний бизнес. Мы, как и коллеги из ассоциаций других регионов, предложили распределить нагрузку на пользователей во времени. Такой подход поддержали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и региональный парламент. Слишком большой платеж будет ударом по деятельности предприятий, и мы должны это донести.

С перезаключением договоров напрямую связан вопрос границ рыболовных участков. В феврале были получены методические рекомендации, чтобы организовать предварительную работу по приведению границ РЛУ в соответствие с планируемыми требованиями законодательства. По этим материалам тоже хватает вопросов. Но будем работать, обращаться за разъяснениями в Росрыболовство, Минсельхоз. Это тоже будет наработкой вариантов: пусть госорганы подскажут, как сделать правильно. Наисложнейшая работа предстоит!

При этом в Федеральном агентстве по рыболовству заявили о планах провести перезакрепление участков единовременно — в 2025 году (но, считаю, что сроки еще надо обсуждать). Так что, видимо, действовать придется в небольшой промежуток времени.

— Если говорить об отрасли в целом, понятно, что непростое законодательство, оно постоянно меняется. Нет ли у вас ощущения, что усложнился диалог госорганов с бизнес-сообществом? Как добиваетесь этой коммуникации?

— Хороший вопрос. Взаимоотношения выстраиваются годами. Но, безусловно, мы видим, что в состав определенных органов (не буду их называть) представителей общественных организаций не включают. Или со стороны госорганов поступают заведомо невыполнимые задания по обоснованию наших предложений. Так что определенные сложности наблюдаются.

Но мы не можем отказаться от диалога. Надо пытаться как-то донести, доказать свою правоту. Диалог должен быть, и его нужно расширять. У нас есть рабочие группы по линии Федерального агентства по рыболовству, на площадках Совета Федерации. Мы иногда, может быть, что-то замалчиваем — нам надо поднимать больше проблемных вопросов, больше информировать госорганы о наших потребностях.

Надо добиваться решения проблем. В частности, я продолжу работу по переведению в объекты, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ), трески в подзоне Приморье и камбал в Северо-Охотоморской подзоне — это расширение возможностей для промысла рыбаков Хабаровского края.

Я всегда говорю: мало подготовить и направить обращение — нужно следить за его судьбой, за тем, чтобы его рассмотрели. Если мы не будем выстраивать коммуникацию как с региональной властью, так и с федеральным центром, результата не добиться.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Март 2024 г.