Участки, маркировка и не только: ключевые направления работы назвали в АПРОХК

Среди задач на 2024 г. в приоритете для Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края остается анализ нормативно-правовой базы, которая готовится по рыболовным участкам, рассказал руководитель объединения Сергей Рябченко.

Предприятия готовятся работать в условиях обновленного законодательства о рыболовных участках (РЛУ). От этого зависит в том числе добыча такого важного для Дальнего Востока ресурса, как тихоокеанские лососи.

Принятый в июле закон позволяет перезаключить договор на рыболовный участок без торгов. Однако здесь волнует сразу несколько моментов. Первый — это принципы расчета и взимания платы за перезакрепление РЛУ, отметил Сергей Рябченко. Отраслевые ассоциации и власти регионов предложили, чтобы финансовая нагрузка на предприятия была равномерно распределена во времени, иначе одна из основных концепций, которая заявлялась при принятии закона, — поддержка добросовестных пользователей ресурса — может не сработать.

Серьезнейшая тема — приведение в соответствие границ рыболовных участков. Это работа будет проводиться совместно с региональным органом власти и территориальным управлением Росрыболовства. Нужна ясность по общим границам участков, по запретным для формирования РЛУ районам. Всего в регионе распределено более 380 участков для вылова анадромных видов рыб, сообщил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Важная информация прозвучала от руководства Росрыболовства на заседании межведомственной рабочей группы по участкам: провести кампанию по перезаключению договоров планируется все-таки в единые сроки, уже в 2025 году. А это означает внесение новых изменений в закон, обратил внимание Сергей Рябченко. Между тем в регионе срок действия договоров на 43% участков завершается в 2032-2034 гг., отметил собеседник Fishnews.

В нынешнем году ассоциация продолжит заниматься и темой вывода из списка объектов, на которые устанавливается общий допустимый улов, трески подзоны Приморье и камбал в Северо-Охотоморской подзоне. Это необходимо для поддержки прибрежного рыбопромышленного комплекса, заявил президент АПРОХК.

Уже в лососевую путину 2024 г. производителям предстоит действовать в условиях новых требований по цифровой маркировке икры. В рамках совместной работы с комитетом рыбного хозяйства Хабаровского края сформулированы вопросы и проблемы, которые видят предприятия, рассказал Сергей Рябченко. Бизнес хотел бы получить подробные разъяснения по этой теме от операторов системы цифровой маркировки. «Опыта в этом у предприятий нет — как бы ни получилось сбоя, — высказал опасения руководитель ассоциации. — Тоже очень важный вопрос, надо детально разобраться, и наше объединение пытается помочь в этом».

В сфере внимания остается и проблематика учета интересов небольших предприятий, работающих в крабовом бизнесе: предприятия МСП считают, что продекларированная защита их ресурсного обеспечения после проведения новых квотных аукционов не сработала.

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