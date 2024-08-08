Интервью

08 августа 2024 года
Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера

Иван ФЕТИСОВ, Генеральный директор Expo Solutions Group

Российский выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG) вместе со всей рыбной отраслью охватывает все больше направлений и открывает новые рынки в Азии, Африке, Турции и на Ближнем Востоке. Генеральный директор ESG Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» оценил итоги участия российских компаний в зарубежных отраслевых мероприятиях, выделил наиболее яркие тенденции в развитии международного сотрудничества и рассказал об обновленной структуре форума и выставки в Санкт-Петербурге.

— В мае в Стамбуле прошла первая выставка Seafood Expo Eurasia. Какие впечатления у вас остались от этого мероприятия?

— Мы вместе с участниками смогли оценить реальные потребности глобальной рыбной отрасли сегодня, которые подтвердили очень высокие перспективы российских отраслевых предприятий. Их реализация требует дополнительных усилий, в том числе участия в международных выставках.

Помимо прочего, на площадке в Стамбуле мы установили очень нужные контакты, которые сегодня помогают нам дополнять экспозицию и деловую повестку форума и выставки в Санкт-Петербурге. В первую очередь, это касается представителей профильных органов власти, бизнеса, СМИ и профессиональных ассоциаций из Турции и стран Ближнего Востока, которые очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Россией.

Мы все вместе приобрели колоссальный опыт, который помог уточнить направления дальнейшего развития отрасли, и продолжаем работать над международной составляющей, предлагая нашим участникам наиболее эффективные форматы. Так, например, в этом году на выставке в Циндао мы организуем торговую сессию Россия — Китай. А в рамках форума и выставки в Санкт-Петербурге пройдут двусторонние бизнес-встречи с Китаем, Индией и Аравийскими странами.

— Приедут ли теперь турецкие компании на выставку в Санкт-Петербург?

— Да, и не только турецкие. При посещении зарубежных выставок мы действительно обращаем особое внимание на тех иностранных поставщиков, которые могут помочь развитию нашей отрасли, предложив ей то, что мы сами пока не производим или производим в недостаточных объемах. Мы также рассказываем им о возможностях сотрудничества, которые создает процесс модернизации рыбной отрасли в России. Многих поставщиков по всему миру интересует как прямое участие в программе обновления рыбопромыслового флота, так и поставки комплектующих российским судостроительным и судоремонтным предприятиям. Наиболее перспективными направлениями в плане производства судового оборудования мы считаем такие страны, как Китай, Турция, Пакистан, Индия.

Этот интерес вместе с расширением разделов судового оборудования и рыбопромыслового судостроения на Seafood Expo Russia помог нам принять решение об организации специализированной экспозиции по судостроительной тематике в рамках нового проекта Ship Tech Global.

—- Вы хотите сказать, что разделы оборудования, судостроения и судоремонта преобразуются в новый проект?

— Да, теперь они вместе с другими разделами составят специализированную экспозицию судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global. Ее основой будут российские предприятия, многие из которых уже давно участвуют в Seafood Expo Russia и помогают отрасли успешно пройти через модернизацию. При этом новые инвестиционные объекты и планы дальнейшего развития рыбохозяйственного комплекса подтверждают огромные перспективы долгосрочной совместной работы индустрии судостроения с рыбопромышленниками. Потребности отрасли не ограничиваются ведением промысла, а строительство траулеров и краболовов не обходится без общесудовых систем и механизмов.

Именно поэтому нам важно предоставить участникам наших выставок всё необходимое для успешной реализации задач по обновлению рыбопромыслового флота и обеспечению непрерывной деятельности рыбной промышленности. Решение таких сложных задач, причем в весьма динамичных условиях рынка, позволило нам расширить тематику выставок и предложить индустрии судостроения подход, который реально работает и эффективен на практике. Уверен, что мы поможем всем участникам наших мероприятий быстро наладить деловые связи в сфере строительства, ремонта и оснащения флота и модернизации портовой инфраструктуры.

— От модернизации портового хозяйства во многом зависит и логистика. Этот блок вопросов теперь рассматривается в рамках конференции Cold Chain Eurasia?

— Темы рыбной логистики по-прежнему являются важной частью экспозиции и деловой программы форума и выставки, но общим вопросам перевозок термочувствительной продукции действительно посвящена международная конференция по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia. Второй год подряд мы проводим ее совместно с нашими коллегами из Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам и Ассоциацией организаций продуктового сектора.

До этого два года подряд мы организовывали совместные мероприятия в рамках деловой повестки форума, но поняли, что решение многих проблем транспортировки рыбной продукции напрямую связано с более общими вопросами низкотемпературной логистики и работы непрерывной холодильной цепи. Поэтому мы с коллегами решили организовать отдельную конференцию Cold Chain Eurasia, которая в прошлом году уже собрала более 300 экспертов от бизнеса, отраслевых ассоциаций и органов власти из России, стран ближнего зарубежья, других государств Европы и Азии. Мы приглашаем к участию представителей всех звеньев непрерывной холодильной цепи, как и грузоотправителей, и готовим новые вопросы для дискуссий и расширяем возможности для презентации услуг, которые помогут быстро наладить эффективное взаимодействие при перевозке всех типов пищевой и непищевой скоропортящейся продукции.

— А чем в этом году удивят сам Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий?

— Не буду раскрывать всех секретов, но главное — продолжится наш ежегодный рост. В прошлом году многие иностранные участники, в том числе из Китая, хотели на практике убедиться в целесообразности участия на площадке в Санкт-Петербурге — для себя и для других предприятий из своих стран. Профессиональная составляющая мероприятий, проведение профильных встреч в рамках деловой программы и общение с посетителями выставки и форума помогли им оценить перспективы сотрудничества с российской рыбной отраслью. В этом году эти компании не только увеличили площади своих стендов, но и пригласили участвовать в Seafood Expo Russia своих партнеров.

Растет и сектор аквакультуры. Не секрет, что на рынок активно выходят новые производители кормов, и мы считаем очень правильным, прежде всего для них самих, решение представить свои разработки на Seafood Expo Russia. Я уверен, что для комбикормовых заводов это будет успешный опыт, но надеюсь, что они не ограничатся презентацией своей продукции, а используют все возможности мероприятия и найдут для себя больше, чем планировали получить.

Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера, поэтому мы продолжим заниматься этими направлениями в том формате, который обеспечивает максимальную эффективность. Очень удобно, когда клиенты могут решить все свои задачи на одной выставке, включая такие важные аспекты, как упаковка рыбной продукции, современные технологии рыбопереработки, новые каналы дистрибьюции. Как при организации мероприятий, так и применительно ко всей отрасли мы стараемся продумать все до мелочей.

— Значит, участников из Китая в Санкт-Петербурге станет больше. А вырастет ли российская экспозиция на выставке в Циндао?

— Да, в прошлом году площадь объединенного российского стенда в Циндао впервые достигла 1000 кв. метров, а в этом году мы только по поступившим заявкам уже превысили эти размеры, хотя времени до начала выставки еще достаточно.

Кстати, некоторые предприятия приняли решение об участии в China Fisheries & Seafood Expo после выступления на выставке в Стамбуле. Этот опыт помог им правильно оценить собственные силы и на деле увидеть огромный мировой интерес к продукции российских производителей.

Развитие рыбной индустрии тесно связано с динамикой, которую мы генерируем, постоянно предлагая новые площадки, форматы и подходы и находя живой отклик у наших партнеров, участников и посетителей. Поэтому я уверен, что мы вместе со всей отраслью движемся в правильном направлении.

Журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Август 2024 г.

  • Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ
  • Российский выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG) вместе со всей рыбной отраслью охватывает все больше направлений
  • Многие участники выставки Seafood Expo Eurasia в Турции договорились встретиться в Санкт-Петербурге на Seafood Expo Russia
  • Активное участие в Seafood Expo Eurasia приняли представители Африки и Ближнего Востока — тех направлений, где хорошими темпами развивается рыбный ритейл и где особенно ждут рыбу и морепродукты из России
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