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Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета в Петропавловске-Камчатском

Регионы обеспокоены ситуацией с электронной ветсертификацией

Предприятия, работающие на лососевой путине, рискуют столкнуться с серьезными сложностями в связи с переходом на обязательную электронную ветсертификации, - пути по решению этой проблемы обсуждались на Дальневосточном научно-промысловом совете.

В путину 2018 г. рыбакам Камчатского края предстоит решить серьезную задачу: прогнозируется вылов около 300 тыс. тонн тихоокеанских лососей, отмечали участники заседания ДВНПС. Совет в этом году собрался на весеннюю встречу в Петропавловске-Камчатском.

Добыча лососевых стала одной из ключевых тем, сообщает корреспондент Fishnews. Обсуждались вопросы организации лова, были одобрены стратегии промысла лососей для дальневосточных регионов. В целом прогноз на путину – более 490 тыс. тонн.

С темой организации промысла неразрывно связан вопрос перехода на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Такое требование, напомним, начнет действовать с 1 июля. Нововведения в сфере ветсертификации вызывают большое количество вопросов. Особое беспокойство связано с береговыми добывающими предприятиями, с работой маломерного флота. На эту проблему на заседании ДВНПС обратили внимание представители разных регионов.

Протестировать новую систему такие хозяйствующие субъекты не смогли не потому, что не хотели, а потому, что не было возможности – в связи с теми же сроками тяжелой навигации, отметил председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко.

С практикой оформления уловов со ставных неводов, действительно, возникает пробел, озвучил проблему заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын. Между тем до путины осталось совсем немного времени, а несоблюдение требований по ветсертификации приводит к штрафам, обратил внимание куратор регионального рыбохозяйственного комплекса.

Владимир Галицын попросил председателя совета, заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука содействовать в организации обсуждения на Камчатке с участием представителей ЦСМС и центрального аппарата Россельхознадзора.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов напомнил, что в июле в Южно-Сахалинске проходило совещание по электронной ветсертификации. В нем участвовали и представители Россельхознадзора, в том числе замруководителя ведомства Николай Власов. В итоговом протоколе совещания было отмечено, что федеральная государственная информационная система «Меркурий» недостаточно готова к переводу предприятий отрасли на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Россельхознадзор заявлял, что переход на новые технологии поможет снять административные барьеры, но пока, судя по всему, получается наоборот.

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов также отметил, что изменения рискуют вылиться в серьезную административную препону.

Петр Савчук сообщил, что в мае планируется совещание с участием Николая Власова. Замглавы Федерального агентства по рыболовству пригласил регионы сформулировать к этой встрече информацию о готовности субъектовых ветеринарных служб.

Fishnews
НазадМетки: камчаткаправительстворосрыболовствороссельхознадзор
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