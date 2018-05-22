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ВАРПЭ обсудит ситуацию с заявками и квоты

24 мая в Москве состоится общее собрание ВАРПЭ, где будут утверждены направления работы ассоциации на 2018 г. Рыбопромышленники обсудят ход заявочной кампании по перезаключению договоров и поручения правительства по механизму распределения квот.

В общем собрании Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров примут участие 57 крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса страны, а также представители Минпромторга и Росрыболовства. Члены ассоциации заслушают отчет об итогах работы в прошлом году и утвердят основные направления деятельности на 2018 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, на собрании планируется обсудить поручение председателя правительства Дмитрия Медведева о предложениях по изменению механизма распределения квот добычи ВБР, а также целесообразности перерасчета квот для промышленного (прибрежного) рыболовства с учетом объемов переработки уловов на территории России либо их поставки на экспорт.

С информацией о ходе заявочной кампании по перезаключению договоров о закреплении долей квот на собрании выступит замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. По официальным данным, для переоформления договоров в федеральное агентство поступило 4836 заявок от предприятий. Мнением о ситуации также поделятся наблюдатели от отраслевого сообщества, утвержденные решением IV Съезда рыбаков, – президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов и председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

В рамках собрания запланировано подписание соглашения «О взаимодействии и сотрудничестве в области судостроения и технического регулирования строительства судов рыбопромыслового флота» между ВАРПЭ и Минпромторгом. В ассоциации отметили, что в настоящее время у рыбаков заключены контракты с российскими верфями на постройку 33 судов (20 крупнотоннажных, 12 среднетоннажных и одного малотоннажного). Общий объем инвестиций в обновление флота составляет около 110 млрд рублей.

Fishnews
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