08 июня 2018 года

Россия выступила с предложениями по регулированию промысла в Черном море

На полях международной конференции замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков призвал учитывать права и интересы всех прибрежных государств при обсуждении «рыбных» вопросов Черного моря.

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГРКС) является подразделением Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН). В компетенцию комиссии входят вопросы научных исследований рыбных ресурсов и регулирования промысла в Средиземном и Черном морях, контроль за рыболовством, развитие аквакультуры, социально-экономические вопросы в области рыбного хозяйства. При ГКРС действует отдельный орган – Рабочая группа по Черному морю.

В столице Болгарии Софии 6-7 июля прошла конференция высокого уровня по рыболовству и аквакультуре в Черном море. Мероприятие организовала ГКРС при поддержке Еврокомиссии, правительства Болгарии и ряда международных организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Делегацию РФ возглавлял заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что Россия считает своевременным создание Рабочей группы по рыболовству в Черном море, позволяющей учитывать субрегиональную специфику. Наша страна также предлагает изменить статус этой группы для привлечения к ее деятельности всех причерноморских государств на полноправной основе.

По мнению главы федерального агентства, в состав группы должны входить все черноморские государства как полноправные члены с правом голоса вне зависимости от того, являются ли они членами ГКРС. При этом проекты решений рабочей группы должны готовиться только причерноморскими государствами и не пересматриваться на сессиях комиссии, считает Илья Шестаков.

Российский вылов в Черном море составляет около 70 тыс. тонн. Основа промысла – хамса и шпроты, развивается освоение новых видов: черноморской ставриды и травяной креветки. В среднем добычей заняты 20 средних и малых судов. Аквакультура в Черном море находится в стадии развития, поэтому годовой объем выращенной продукции пока небольшой – на уровне 200 тонн. В основном в регионе выращивают мидий, но появляются и устричные хозяйства.

Сейчас членами ГКРС являются Албания, Алжир, Болгария, Греция, Египет, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, Монако, Румыния, Сирия, Словения, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория, Франция, Япония, а также Европейский союз. Украина и Грузия, Босния и Герцеговина и Республика Молдова являются сотрудничающими – не договаривающимися – сторонами. Россия принимает участие в мероприятиях ГКРС в качестве наблюдателя.

Fishnews