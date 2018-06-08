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АИС «Меркурий»

«Меркурий» подождет

Власти обсуждают сдвиг сроков перехода на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Согласно действующему законодательству, точка отсчета должна наступить с 1 июля.

Меньше месяца осталось до вступления в силу требования об обязательной электронной сертификации. Изначально предусматривался переход на обязательную «электронку» с января 2018 г., однако в сентябре прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о переносе сроков на 1 июля – чтобы у властей и производителей продукции было время лучше подготовиться к нововведениям. Поправки об отсрочке были приняты. По закону, до 1 июля 2018 г. ветеринарно-сопроводительные документы в электронном виде могут оформляться по желанию собственника подконтрольного товара. Для электронной ветсертификации предназначена система «Меркурий». Предполагается, что переход на «электронку» поможет обеспечить прослеживаемость продукции и защитить потребителей.

Однако к системе до сих пор есть целый ряд вопросов, в том числе и в рыбной отрасли. Проблемы озвучивались на разного рода совещаниях и встречах. Так, рыбаков и региональные власти волнует, как будет организована работа в период лососевой путины, как будет решен вопрос с ветеринарно-санитарной экспертизой рыбы-сырца. В мае на сайте Fishnews был запущен опрос: «Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?» Самый популярный вариант ответа: «Столкнулись с проблемами при тестировании: система для электронного оформления сырая» – 455 голосов (95,2%).

Официально до сих пор заявляется о переходе на электронную ветсертификацию с 1 июля. Однако, как стало известно Fishnews, может быть принято решение об отсрочке до 2020 г.

Отметим также, что 14 июня во Владивостоке для представителей рыбной промышленности планируется провести совещание по электронной ветсертификации. Предполагается, что в обсуждениях примут участие замглавы Россельхознадзора Николай Власов, замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Fishnews
НазадМетки: владивостокросрыболовствороссельхознадзор
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Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

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