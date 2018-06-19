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Камчатский краб

Крабовые квоты обсудят в правительстве

21 июня вопрос квот на вылов краба должен рассматриваться у зампреда правительства Алексея Гордеева, 22 июня – у премьер-министра Дмитрия Медведева. Представители рыбной промышленности уже высказались по этой теме у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Стало известно о дальнейших обсуждениях механизма закрепления долей крабовых квот в правительстве. Предполагается, что 21 июня встречу по этому вопросу проведет курирующий рыбное хозяйство вице-премьер Алексей Гордеев.

22 июня рассмотреть вопрос планируется у председателя правительства Дмитрия Медведева, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что 14 июня новый министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием отраслевых ассоциаций. В центре внимания оказалась дискуссия вокруг сохранения исторического принципа и возможного введения аукционов по крабовым квотам. Выслушав все аргументы, глава Минсельхоза обратился к ассоциациям с просьбой предоставить информацию о негативных социально-экономических последствиях применения аукционов в качестве единственного способа закрепления права на добычу.

Предыстория

В ноябре рыбохозяйственный комплекс всколыхнула информация о том, что президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения по крабовым квотам. Речь в этих инициативах шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты. Затем озвучивались и другие сочетания аукционного механизма.

Представители отрасли заявили, что такие изменения ставят под угрозу инвестпроекты, над реализацией которых уже работают компании. При этом одним из главных аргументов стал опыт начала 2000-х, когда аукционы использовались как основной способ распределения квот вылова. Рискам аукционов было уделено основное внимание на IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ в феврале.

Fishnews
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