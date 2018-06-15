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Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием отраслевых ассоциаций. Фото пресс-службы министерства

Министра познакомили с рыбной проблематикой

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием отраслевых ассоциаций. В числе главных тем – инвестквоты, крабовые аукционы, ветсертификация, поправки в Налоговый кодекс.

Совещание, состоявшееся в Минсельхозе 14 июня, в определенной степени носило ознакомительный характер – фактически это был первый разговор нового министра с рыбаками. Во встрече приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, кратко отчитавшийся об основных показателях отрасли, и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Представители отраслевых союзов и ассоциации затронули широкий спектр вопросов. О проблемах, волнующих рыбаков самых разных регионов страны, говорили президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, вице-президент Союза рыбопромышленников Запада Дмитрий Кожарский.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в центре внимания оказалась дискуссия вокруг сохранения исторического принципа и возможного введения аукционов по крабовым квотам. Выслушав все аргументы, Дмитрий Патрушев обратился к ассоциациям с просьбой предоставить информацию о негативных социально-экономических последствиях применения аукционов в качестве единственного способа предоставления права на добычу водных биоресурсов.

Рыбаки выразили обеспокоенность и в связи с грядущим переоформлением договоров по рыбопромысловым участкам для добычи тихоокеанских лососей. Дело в том, что в законе прописано переоформление без торгов с 1 января 2019 г. только договоров пользования РПУ, предназначенными для прибрежного рыболовства.

«Соответственно 583 рыбопромысловых участка, которые сейчас являются участками для промышленного вылова анадромных видов рыб, переоформляться не будут и возникнет большой вопрос с тем, как будет осуществляться добыча», – отметил Герман Зверев. По его словам, на совещании было согласовано решение о внесении соответствующих поправок в закон о рыболовстве.

По другой актуальной теме, связанной с завершением срока действия части разрешений на промысел до 31 декабря 2018 г., Росрыболовство доложило о подготовке изменений в правительственные постановления, которые должны дать пользователям возможность спокойно доработать год. Участники совещания указали на проблемы с введением электронной ветсертификации. Не обошли вниманием и грядущие изменения в налогообложении компаний – в части увеличения ставок сбора за пользование ВБР и новых критериев для получения статуса градо- и поселкообразующих предприятий.

На встрече с министром также обсуждались вопросы о необходимости дораспределения в этом году инвестиционных квот по минтаю и сельди, о работе транспортно-рефрижераторного флота, о промысле российских судов в Мировом океане, о развитии портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке и т.д. По итогам встречи будет подготовлен протокол.

Fishnews


  • Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием отраслевых ассоциаций. Фото пресс-службы министерства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы министерства
  • В Минсельхозе прошло совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием отраслевых ассоциаций. Фото пресс-службы министерства
  • В Минсельхозе прошло совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием отраслевых ассоциаций. Фото пресс-службы министерства
  • В Минсельхозе прошло совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса с участием отраслевых ассоциаций. Фото пресс-службы министерства
  • Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы министерства
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    НазадМетки: дальний востоккрабминтайросрыболовствороссельхознадзор
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