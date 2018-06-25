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Судьбу крабовых квот решили без бизнеса

Судьбу крабовых квот решили без бизнеса

Встреча по крабовым квотам у главы правительства Дмитрия Медведеве проходила без представителей бизнеса. По имеющей информации, выбран один из двух вариантов внедрения аукционного механизма.

Совещание по вопросу распределения крабовых квот провел 22 июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Представители бизнес-сообщества во встрече не участвовали, а источники Fishnews в правительстве не смогли предоставить конкретную информацию о ходе и результатах обсуждения.

По имеющимся данным, на совещании у премьера поддержали один из двух вариантов: отправить 50% крабовых квот на аукционы с обременением в виде постройки флота либо распределить 30% квот на торгах без обременения и 20% предоставлять в качестве инвестиционных квот.

До встречи у главы правительства совещание по закреплению крабового ресурса провел вице-премьер Алексей Гордеев. Как рассказали участники состоявшейся 21 июня встречи, Росрыболовство озвучило предложения по распределению на аукционах 50% общего объема квоты на добычу крабов, а также указало на возможные негативные последствия, связанные с изменением закона о рыболовстве.

Представители ФАС и ФСБ, руководитель Русской рыбопромышленной компании выступили за использование аукционного механизма, а представители Минпромторга и Минэкономразвития, по словам участников совещания, предпочли отмолчаться.

Дискуссия вокруг возможного введения крабовых аукционов была в центре внимания на встрече, которую новый глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев проводил 14 июня с участием ассоциаций рыбохозяйственного комплекса. По итогам министр рекомендовал отраслевым объединениям проработать и представить в Минсельхоз информацию о негативных последствиях и возможных рисках введения аукционной системы распределения квот на вылов крабов.

Один из ключевых вопросов: как аукционы могут сочетаться с недавно запущенным механизмом развития отрасли – инвестиционными квотами под постройку судов и заводов. В марте замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что два таких механизма, как инвестквоты и аукционы, одновременно запущены не будут.

Однако уже в апреле глава отрасли заявил, что в случае введения крабовых аукционов на покупателей долей квот, возможно, возложат обязанности по строительству судов на отечественных верфях.

Fishnews
НазадМетки: ФАСкрабправительстворосрыболовство
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