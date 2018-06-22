22 июня 2018 года

Краба толкают в сторону аукционов

Через аукционы предлагается распределять права на добычу 50% квот на вылов крабов. Представители отрасли отмечают, что это решение ударит не только по рыбакам, но и по российским судоверфям, которые участвуют в программе инвестквот.

У аукционов мощное лобби

Совещание по вопросу предоставления права на вылов краба провел 21 июня зампред правительства Алексей Гордеев. Во встрече участвовали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители аппарата вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Минэкономразвития, Минпромторга, ФСБ, ФАС. От бизнес-сообщества – президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев, исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин.

Совещание было организовано по обращению, которое глава ВАРПЭ в мае направил Алексею Гордееву. В своем письме Герман Зверев проинформировал вице-премьера о возможных крупномасштабных сбоях в работе рыбохозяйственного комплекса и отечественного судостроения при изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве.

Как рассказали участники встречи, Илья Шестаков доложил на совещании о предложениях Росрыболовства по распределению на аукционах 50% общего объема квоты на добычу крабов, а также указал на возможные негативные последствия, связанные с изменением закона о рыболовстве. Представители ФАС и ФСБ, руководитель Русской рыбопромышленной компании выступили за использование аукционного механизма, а представители Минпромторга и Минэкономразвития предпочли отмолчаться.

Особую обеспокоенность у представителей отраслевых объединений вызвало то, что в обоснование аукционной системы не было приведено ни одной цифры, никого не интересовало даже то, сколько получит бюджет от этих аукционов. А доводы о негативных для отрасли социально-экономических последствиях, высказанные экспертами, отметались как незначительные.

22 июня вопрос по аукционам будет рассматриваться уже на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.

Инвестпроекты под угрозой срыва

Двукратное уменьшение ресурсного обеспечения компаний, занимающихся промыслом крабов, ставит под вопрос реализацию масштабной программы обновления флота, инициированной Росрыболовством. Речь идет не только об отказе от новых краболовных судов, но и о заморозке уже начатых проектов по строительству современных траулеров под инвестиционные квоты, которые финансировались, в том числе за счет доходов от добычи краба.

«Дело не в том, что мы не хотим строить. Мы просто не сможем финансировать эти проекты в том объеме, в котором нужно, – рассказал Fishnews исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей Несветов. – Кредиты под все инвестиционные проекты АТФ обеспечены долями краболовных компаний, которые входят в одну с нами группу. Если эти доли будут обесценены, думаю, что мы в скором времени получим требование банка о досрочном погашении кредита. Поэтому абсолютно реальна перспектива, что те четыре судна, которые мы уже заложили, просто не будут достроены, а деньги, которые уже вложены в строительство, потеряны».

Инвестиционная программа крупнейшего добытчика крабов на Северном бассейне – Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, частью которого является АТФ, предусматривала строительство четырех больших траулеров и десяти краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе. «Общая сумма инвестиций планировалась порядка 680 млн долларов. Сейчас все эти вложения под большим вопросом. А если взять Дальний Восток, где объем дорогостоящих видов краба в несколько раз больше, можно предположить, что экономика не досчитается порядка 3 млрд. долларов в результате этих решений», – предупредил Сергей Несветов.

Представители судостроительной отрасли пока даже затрудняются оценить возможные потери и надеются, что решение о реализации 50% крабовых квот на аукционах не окончательное. «Если оно будет принято, именно для нас это будет крайне критично, – отметил генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев. – Конечно, это не приведет к краху, но крайне серьезные проблемы для завода создаст однозначно».

В рамках программы инвестиционных квот у верфи подписаны контракты на 14 рыбопромысловых судов и действует опцион на еще четыре судна. Строительство серии траулеров для Архангельского тралового флота идет полным ходом. «На сегодняшний день у нас в разных стадиях постройки находится три судна длиной 86 метров. Из них головное готово уже примерно на 45%, второе – около 25% и третье – в самом начале строительства, готовность около 6%», – сообщил руководитель ВСЗ.

Еще шесть краболовных судов для компаний, входящих в СЗРК, планировалось построить в ближайшие годы после включения крабов в перечень видов, в отношении которых выделяются инвестквоты. Но вместо этого впереди замаячили аукционы. «Если в результате нашим заказчиком будет принято решение отказаться от этих контрактов, естественно на нас это скажется очень негативно», – не скрывает гендиректор завода.

По его словам, программа инвестиционных квот задумывалась в том числе для того чтобы поддержать отечественного судостроителя. И эта цель была достигнута – российские верфи получили заказы на три десятка крупно- и среднетоннажных судов, несмотря на то что строительство флота в России по-прежнему обходится дороже, чем во многих зарубежных странах.

«Результатом таких, на мой взгляд, непродуманных решений, может стать падение загрузки на судостроительных предприятиях, это будет просто крест на всей программе поддержки судостроительной отрасли», – считает Александр Соловьев.

Предыстория

В ноябре 2017 г. рыбохозяйственный комплекс всколыхнула информация о том, что президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения по крабовым квотам. Речь в этих инициативах шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты. Затем предлагались и другие сочетания аукционного механизма.

Представители отрасли заявили, что возврат к аукционам ставит под угрозу инвестпроекты, над реализацией которых уже работают компании. При этом одним из главных аргументов стал опыт начала 2000-х, когда аукционы использовались как основной способ распределения квот вылова. Рискам возврата к аукционным механизмам было уделено основное внимание на IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ в феврале 2018 г.

Один из вопросов: каким образом аукционы могут сочетаться с новым для отрасли механизмом распределения инвестиционных квот. Ранее профильная правкомиссия поручила Минсельхозу совместно с другими заинтересованными ведомствами до 1 июля представить в кабмин проект постановления, регулирующего распределение инвестиционных квот на краба в Дальневосточном и Северном бассейнах. Руководство Росрыболовства также отмечало, что механизмы аукционов и инвестквот одновременно работать не будут.

Fishnews