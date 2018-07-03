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Секретарь Совета безопасности Николай ПАТРУШЕВ провел совещание на Камчатке. Фото пресс-службы краевого правительства

Камчатка ищет способы избавления от «подводного флота»

Меры экологической безопасности Камчатского края обсудили в регионе с участием секретаря Совбеза Николая Патрушева. Были предложены инициативы по решению проблемы с утилизацией затонувших судов.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел совещание на Камчатке. Во встрече участвовали вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор края Владимир Илюхин, главы других дальневосточных субъектов Федерации, руководители ряда федеральных министерств и ведомств. Обсуждались в том числе дополнительные меры по обеспечению рационального природопользования и экологической безопасности.

Николай Патрушев отметил, что актуальность экологической проблематики в ДФО с каждым годом увеличивается, субъектам необходимо усилить работу по организации обращения с отходами.

«На сегодняшний день только в пяти регионах Дальнего Востока утверждены региональные программы в области обращения с отходами. Не все субъекты выбрали региональных операторов. И лишь в Камчатском крае действует единый тариф на услуги региональных операторов», – отметил секретарь Совбеза.

Юрий Трутнев в своем докладе тоже затронул вопрос экологии. Он подчеркнул, что в законодательство необходимо внести изменения, в соответствии с которыми любительские снимки радужных пятен у стоящих судов, либо мест сброса сточных вод с предприятия, либо просто выброшенного из автомобиля мусора могли приниматься как доказательства в суде.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, также вице-премьер – полпред обратил внимание на проблему утилизации затопленных судов.

«По информации Росприроднадзора, всего в границах акваторий портов, расположенных на Дальнем Востоке, затонули 388 судов. Они создают опасность для мореплавания, ухудшают экологию. Неоднократно профильным министерствам на федеральном уровне давались поручения разработать программу утилизации судов, но она по-прежнему не готова. Нужно заняться проблемой: поднимать и утилизировать эти суда», – сказал Юрий Трутнев.

Владимир Илюхин рассказал, что и вопрос необходимости очистки акваторий внутренних морских вод, и проблемы обращения с отходами давно прорабатываются профильными министерствами правительства Камчатки. Скрупулезная работа краевых структур в этой части позволила сформулировать ряд предложений.

Одно из них – продлить для северных территорий срок строительства и обустройства современных полигонов. Действующие в отдаленных районах свалки зачастую не соответствуют экологическим нормам.

«Территориальной схемой обращения с отходами Камчатского края предусмотрено строительство новых полигонов, но с учетом специфики северных территорий, климата и логистики, у нас нет возможности уложиться в установленные законом два года с момента передачи полномочий на уровень субъекта. Вариант решения этой проблемы, особенно актуальный именно для отдаленных северных поселков, – законодательное закрепление понятия «санкционированное место размещения отходов», с возможностью санкционированного размещения на них бытовых и промышленных отходов до обустройства этих объектов в соответствии с требованиями экологического законодательства или строительства нового полигона», – обрисовал инициативу губернатор.

Говоря об утилизации судов, глава региона предложил рассмотреть вопрос об обязательном страховании судовладельцами рисков ответственности по обязательствам, которые возникают из-за причинения вреда окружающей среде: затопления, подтопления и утилизации флота.

Владимир Илюхин добавил, что правительство края уже обратилось за поддержкой на федеральный уровень с целью возобновления работ по очистке акватории Авачинской бухты от затонувших судов и их фрагментов.

Fishnews


  • Секретарь Совета безопасности Николай ПАТРУШЕВ провел совещание на Камчатке. Фото пресс-службы краевого правительства
  • Секретарь Совета безопасности Николай ПАТРУШЕВ и вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН. Фото пресс-службы краевого правительства
  • Секретарь Совета безопасности Николай ПАТРУШЕВ провел совещание на Камчатке. Фото пресс-службы краевого правительства
  • Секретарь Совета безопасности Николай ПАТРУШЕВ провел совещание на Камчатке. Фото пресс-службы краевого правительства
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    НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительствострахование
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