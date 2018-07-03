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С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

От малька до ПРО

Середина июня отметилась для острова Кунашир особым событием. С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты. Этот выпуск стал первым на острове за последние 70 лет.

Реализацию проекта по созданию ЛРЗ на Лагунном компания начала еще несколько лет назад. Потребовалась тщательная работа специалистов, чтобы воплотить задуманное в жизнь. «Через 3-4 года завод должен выйти на проектную мощность в 20 млн мальков лососевых в год», – рассказал Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Основной акцент в воспроизводстве предполагается сделать на кете: Лагунное – место нереста именно этого вида тихоокеанских лососей. К тому же, кета обладает более предсказуемыми возвратами. «Наши коллеги с годами поняли, что у кеты хоуминг гораздо лучше, чем у горбуши: кету воспроизводить перспективней. Но при этом стоит не упускать из внимания, что и воспроизводством горбуши тоже надо заниматься», – отметил старший рыбовод рыбоводного завода Южно-Курильского рыбокомбината Дмитрий Пастухов.

Сохранение естественного воспроизводства лососей – также один из приоритетов. «Рыбоводство – это не только строительство рыбоводного завода и мероприятия по воспроизводству молоди. Это и охрана нерестилищ, протоки, соединяющей море и озеро, это мелиоративные работы, борьба с браконьерством. Мы четыре года охраняем озеро Лагунное», – рассказал Константин Коробков. Сохранение природного ресурса, с одной стороны, а с другой – его научно обоснованное восстановление – два фактора успеха, считает генеральный директор компании.

Южно-Курильский рыбокомбинат изучал и другие возможности для развития на острове лососеводства. Пять лет назад была принята специальная программа, предусматривающая строительство еще как минимум трех заводов через определенный промежуток времени. Изыскания на водоемах показали, что силы пока нужно сосредоточить именно на озере Лагунное. «Завод строится с расчетом на очень большие производственные мощности, оснащен по последнему слову техники оборудованием от самых известных мировых производителей», – отметили в компании.

Рыбоводство – работа с высокими рисками, отдача от нее отсрочена на несколько лет, однако это вложения в будущее, считают на Южно-Курильском рыбокомбинате.

Создание предприятия по разведению тихоокеанских лососей входит в общую программу по развитию компании. Fishnews уже несколько лет следит за реализацией этих планов. В 2012 г. Южно-Курильский рыбокомбинат запустил реконструированный береговой цех по переработке водных биоресурсов. Производство дооснастили оборудованием до уровня переработки 200 тонн сырья в сутки. «Два года назад было принято решение о модернизации. Мы поменяли значительную часть оборудования, входящего в состав линий по переработке рыбы», – прокомментировал исполнительный директор Южно-Курильского рыбокомбината Виталий Устенко.

«Объемы сырья, поставляемого на берег, увеличиваются, мы стремимся качественно его обработать. Для того чтобы обеспечить растущие возможности по переработке, потребовалось обновить морозильный комплекс», – рассказал Константин Коробков.

Сейчас завод способен производить до 200 тонн замороженного продукта в сутки. Обновленный цех торжественно запустили в 2016 г.

Теперь компания собирается наладить выпуск рыбной муки и рыбьего жира. Новый цех начали строить в 2018 г.

Оборудование для будущего предприятия производится в Таиланде по норвежским технологиям. Контракт с зарубежными партнерами на поставку «начинки» для цеха Южно-Курильский рыбокомбинат подписал в прошлом году на площадке Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

Сдать новое производство в эксплуатацию планируется во втором квартале будущего года. Сырьем предприятие будет обеспечивать флот Южно-Курильского рыбокомбината, а также уже действующее береговое производство. В дело пойдут все объекты, которые добывает компания, рассказал руководитель направления Сергей Судаков.

Продолжается пополнение прибрежного флота: недавно компания приобрела небольшой ярусолов. Руководство рассчитывает, что уже с июля это судно приступит к работе.

Совместно с партнерами из «Камчатка-Лайнс» компания реализует проект в сфере логистики – развитие контейнерных перевозок с Южных Курил. Для того чтобы ускорить оборот рефконтейнеров, купили ричстакер. Эта машина позволяет сократить время, необходимое на обработку контейнеровозов. «Это экономит деньги судовладельца, так как ему не надо сутками стоять на рейде в ожидании, пока освободится место на пирсе для его судна. Здесь мы ничего нового не придумывали: это опыт людей, которые имеют схожие условия и возможности. Например, север Норвегии, Фарерские острова, Исландия. Там все работает именно так», – прокомментировал Константин Коробков.

Компания заинтересована в том, чтобы отгрузка готовой продукции была более эффективной, ведь в перспективе расчет делается на увеличение объемов производства и более быструю доставку товара потребителю.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.


  • С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты
  • Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ
  • Через 3-4 года рыбоводный завод на озере Лагунное должен выйти на проектную мощность в 20 млн мальков лососевых в год
  • Озеро Лагунное со стороны вулкана Менделеева, Кунашир. Фото Виталия Устенко
  • Совместно с партнерами Южно-Курильский рыбокомбинат реализует проект в сфере логистики
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