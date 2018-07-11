11 июля 2018 года

Рыбаки Аляски надеются на восстановление украинского рынка

Американские рыбопромышленники рассчитывают увеличить экспорт морепродуктов на Украину. Они организовали визит украинских предпринимателей на Алеутские острова в надежде на восстановление объемов поставок, обвалившихся после Майдана.

Шестеро предпринимателей с Украины, желающих наладить связи с американскими поставщиками рыбопродукции, в составе международной делегации посетят в этом месяце городок Уналашка на Алеутских островах, а затем отправятся в Джуно (столицу штата Аляска) и Сиэтл. Визит украинцев организовал Аляскинский институт маркетинга морепродуктов (АИММ), пишет портал KUCB из Уналашки.

В 2013 г. Украина потратила 105 млн долларов на американскую рыбопродукцию – это рекордный показатель для стран Восточной Европы. Однако уже через два года объем поставок на Украину упал почти на 70% из-за политической и экономической нестабильности в этой стране. По словам Джереми Вудроу из АИММ, в настоящее время рыбный экспорт на Украину стал расти.

Джереми Вудроу предполагает, что украинских гостей, главным образом, заинтересует минтай и некоторые донные виды рыб, такие как палтус и треска. Кроме того, они смогут понаблюдать за лососевой путиной. Представитель АИММ надеется, что никаких новых препятствий для восстановления объемов экспорта на политическом ландшафте Украины не возникнет.

Джереми Вудроу подчеркнул, что российские антисанкции, распространившиеся в том числе и на аляскинскую рыбу, только повысили к ней интерес. Он выразил надежду, что потерю российского рынка рыбопромышленники Аляски компенсируют за счет таких стран, как Украина, жители которой имеют схожие с россиянами традиции в питании.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это уже не первая попытка найти замену российскому рынку. До введения эмбарго американский экспорт только лососевой икры в Россию достигал 45 млн долларов в год. А недавно поднятая Китаем пошлина на ввоз горбуши и другой рыбопродукции из США только усугубили ситуацию.

Fishnews