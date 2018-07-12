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Точки роста для регионов собираются определить до конца года

Стратегию пространственного развития РФ власти рассчитывают принять до конца 2018 г. Документ будет задавать ориентиры для разработки стратегий социально-экономического развития регионов, государственных программ.

Проект Стратегии пространственного развития РФ рассмотрели на расширенном заседании секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совете Безопасности. Участие принимали президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководители ряда научно-исследовательских институтов РАН.

Стратегия будет задавать ориентиры для разработки и корректировки схем территориального планирования, отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и регионов, госпрограмм, сообщили Fishnews в пресс-службе Совбеза.

В «майском» указе президент Владимир Путин поручил подготовить национальные проекты по 12 направлениям. Это демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт.

Эксперты научного совета рекомендовали Минэкономразвития доработать проект Стратегии в контексте нацпроектов. «Также обращено внимание на необходимость проработки перспектив пространственного развития страны в условиях изменяющейся международной обстановки», – добавили в пресс-службе.

Премьер Дмитрий Медведев ранее заявил, что стратегия должна дать ответ на вопрос: каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации для каждого региона.

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