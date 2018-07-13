13 июля 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Рыбацкие экипажи выразили протест против аукционов в качестве основного механизма распределения квот. Рассмотрение в Госдуме проходит законопроект о неоднократном пересечении госграницы для судов. Продовольственное эмбарго продлили до конца 2019 г.

Гудки против изменения распределения квот

Экипажи рыбацких судов выступили против возвращения аукционов по распределению квот. Ровно в два часа дня по местному времени 12 июля рыболовецкие суда в море и в портах на пять минут включили звуковые сигналы. Гудки прозвучали и на Дальнем Востоке, и на Севере. Причем к акции протеста присоединились не только краболовы.

Материал с видео можно прочитать, перейдя по ссылке https://fishnews.ru/news/34208 .

Краболовы РРПК

Самой популярной на этой неделе оказалась новость о планах «Русской рыбопромышленной компании» по строительству краболовов для Дальнего Востока. Заявлено о постройке как минимум 10 судов. В День рыбака – 8 июля – компания «Примкраб» (создана РРПК для освоения крабовых квот ) заключила соглашение о разработке эскизного проекта новой единицы флота.

Примечательно, что строить краболов компания обещает на дальневосточной верфи. Тендер, как заявили в РРПК, будет объявлен через несколько месяцев.

По госгранице грядут изменения

Госдума на этой неделе приняла во втором чтении законопроект

Второе чтение, как известно, основное, затем в проект могут вноситься только технические правки. На следующей неделе мы планируем опубликовать мнение экспертов о грядущих изменениях законодательства.

Не всем продуктам открыт российский рынок

Российский рыбный рынок продолжит работу в условиях, когда на поставки продукции из целого ряда стран действует запрет. Президент Владимир Путин 12 июля подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца 2019 г.

Пока непонятно, будет ли правительство каким-то образом корректировать список товаров, попадающих под антисанкции – должно выйти соответствующее постановление.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru