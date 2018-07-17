17 июля 2018 года

РРПК продолжит работу с новым гендиректором

С 1 августа генеральным директором «Русской рыбопромышленной компании» становится Федор Кирсанов. Совет директоров РРПК выразил уверенность, что под руководством нового гендиректора компания «продолжит успешно развиваться, реализуя масштабные и амбициозные проекты».

Решение о назначении приняло общее собрание участников ООО «РРПК». Таким образом, Андрей Тетеркин, руководивший компанией с 2012 г., покидает свой пост.

«Мажоритарный владелец РРПК Глеб Франк выразил благодарность Андрею Тетеркину, под руководством которого ООО «Русская рыбопромышленная компания» за шесть лет прошла динамичный путь развития, став одним из лидеров рыболовной отрасли России и значимым игроком на мировом рынке», – заявили Fishnews в пресс-службе РРПК.

Федор Кирсанов с 2012 г. занимал должность заместителя генерального директора «Русской рыбопромышленной компании». «Обладает более чем 10-летним опытом работы на руководящих должностях, включая работу генеральным директором и председателем правления ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс». В 2005 году получил степень МВА в Fox School of Business&Management (Филадельфия, США)», – говорится в сообщении.

Напомним, что «Русская рыбопромышленная компания» намерена реализовать под инвестиционные квоты проекты по строительству шести супертраулеров и двух береговых рыбоперерабатывающих заводов – в Приморском крае и Мурманской области. Под суда и береговое предприятие на Дальнем Востоке РРПК рассчитывает получить лимиты на вылов минтая и сельди, под завод в Мурманской области – трески и пикши.

Как заявляют в компании, ее стратегические цели связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, постройки современных крупнотоннажных траулеров-процессоров и береговых перерабатывающих заводов.

8 июля ООО «Примкраб», созданное РРПК как операционная компания для освоения крабовых квот, заключило соглашение о разработке эскизного проекта краболовного судна.

Fishnews