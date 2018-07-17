Новости
Производство филе минтая. Фото пресс-службы РРПК

РРПК продолжит работу с новым гендиректором

С 1 августа генеральным директором «Русской рыбопромышленной компании» становится Федор Кирсанов. Совет директоров РРПК выразил уверенность, что под руководством нового гендиректора компания «продолжит успешно развиваться, реализуя масштабные и амбициозные проекты».

Решение о назначении приняло общее собрание участников ООО «РРПК». Таким образом, Андрей Тетеркин, руководивший компанией с 2012 г., покидает свой пост.

«Мажоритарный владелец РРПК Глеб Франк выразил благодарность Андрею Тетеркину, под руководством которого ООО «Русская рыбопромышленная компания» за шесть лет прошла динамичный путь развития, став одним из лидеров рыболовной отрасли России и значимым игроком на мировом рынке», – заявили Fishnews в пресс-службе РРПК.

Федор Кирсанов с 2012 г. занимал должность заместителя генерального директора «Русской рыбопромышленной компании». «Обладает более чем 10-летним опытом работы на руководящих должностях, включая работу генеральным директором и председателем правления ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс». В 2005 году получил степень МВА в Fox School of Business&Management (Филадельфия, США)», – говорится в сообщении.

Напомним, что «Русская рыбопромышленная компания» намерена реализовать под инвестиционные квоты проекты по строительству шести супертраулеров и двух береговых рыбоперерабатывающих заводов – в Приморском крае и Мурманской области. Под суда и береговое предприятие на Дальнем Востоке РРПК рассчитывает получить лимиты на вылов минтая и сельди, под завод в Мурманской области – трески и пикши.

Как заявляют в компании, ее стратегические цели связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, постройки современных крупнотоннажных траулеров-процессоров и береговых перерабатывающих заводов.

8 июля ООО «Примкраб», созданное РРПК как операционная компания для освоения крабовых квот, заключило соглашение о разработке эскизного проекта краболовного судна.

Fishnews

  • Производство филе минтая. Фото пресс-службы РРПК
  • Федор КИРСАНОВ
    •
    НазадМетки: дальний востокмурманск
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Держим курс на развитие глубокой переработки

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

    Анна РУСОВА

    Нам не обойтись без рыбоводных заводов

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

    Александр ПОЗДНЯКОВ

    Как готовятся к путине на Амуре

    Все интервью

    Личное мнение

    Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

    Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

    Партнер юридической фирмы «Инмар»

    Константин ИВАНЧИН

    Конституционный суд на стороне судовладельцев

    Все материалы

    Крупным планом

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

    Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

    «Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

    С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

    От малька до ПРО

    С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

    Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

    Все материалы

    События

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.