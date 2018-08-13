13 августа 2018 года

Для рыбной муки США подорожает въезд на китайский рынок

Китай повысит на 25% ввозную пошлину на ряд товаров из Соединенных Штатов. В список попала рыбная мука, для которой КНР является крупнейшим экспортным рынком.

Пошлина будет действовать для различных американских товаров (помимо рыбной муки это уголь, горюче-смазочные материалы, изделия из пластика и т.д.) общей стоимостью 16 млрд долларов. Контрсанкции КНР называют «симметричным ответом» в торговой войне. Они вступят в силу 23 августа, когда начнут действовать ввозные пошлины США на китайские товары на аналогичные 16 млрд долларов, пишет портал Undercurrent News.

В прошлом году США экспортировали в Китай рыбной муки на 87 млн долларов. По данным Международного центра торговли (International Trade Center), КНР стала главным экспортным рынком для американских производителей ингредиентов кормов для рыбы и других животных. А по информации китайской таможни, импорт американского тука был еще выше – 160 млн долларов. По данным тех же источников, в физическом выражении было поставлено 61 тыс. тонн и 103 тыс. тонн муки соответственно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в США обсуждают повышение ввозных пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов, в том числе на рыбу и морепродукты. 6 июля Китай ввел 25% пошлину на импорт американской рыбопродукции, в том числе лососей и лобстеров. В то же время под пошлины не попали уловы США, являющиеся сырьем для китайских перерабатывающих предприятий. Ранее американские поставщики рыбопродукции выражали беспокойство в связи с торговой войной между двумя странами и высказывали надежды на восстановление украинского рынка.

Fishnews